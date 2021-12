Avstrija po političnem pretresu že s kandidatom za novega premiera

Dosedanji notranji minister Karl Nehammer je nekdanji poklicni vojak in dolgoletni funkcionar ÖVP, ki je med drugim znan po zastopanju trdih stališč do migracij. Velja za lojalno osebo znotraj ÖVP in tistega, ki zmore dobro sodelovati s koalicijskimi Zelenimi, je v času pandemije covida-19 poleg stroge migracijske politike zagovarjal tudi ostrejši nadzor nad spoštovanjem protikoronskih predpisov. Danes prevzema vodenje stranke, v kateri je dejaven od leta 2007.

49-letni Nehammer je znotraj ÖVP doslej zasedal različne položaje. Leta 2015 je postal namestnik generalnega sekretarja Avstrijske zveze delavcev (ÖAAB), ki je delavska organizacija ljudske stranke, kmalu pa je postal tudi generalni sekretar ÖAAB. Med letoma 2018 in 2020 je bil generalni sekretar ÖVP, med letoma 2017 in 2020 pa poslanec avstrijskega parlamenta, kaže njegov življenjepis na spletni strani avstrijskega parlamenta. Vodenje notranjega ministrstva je prevzel 7. januarja lani.

Na položaju notranjega ministra je bil Nehammer tako tudi v času terorističnega napada na Dunaju novembra lani. Po napadu so ga doleteli očitki, da bi lahko pristojni organi napad preprečili, saj se je izkazalo, da njemu podrejeni zvezni urad za varstvo ustave in boj proti terorizmu zaradi napake v komunikaciji ni ukrepal. Predhodno naj bi namreč urad seznanili o poskusu nakupa streliva kasnejšega napadalca, ki je takrat že bil znan policiji. Po racijah v islamističnem okolju, ki so sledile napadu, je bila Nehammerjeva družina deležna groženj in ji je bila dodeljena policijska zaščita, navaja spletna enciklopedija Wikipedija.

Javnih kritik je bil Nehammer deležen tudi julija lani, ko je njegova soproga Katharina Nehammer od več oseb zaradi deljenja Facebookove objave, v kateri je bilo napačno zapisano, da dela za Hygiene Austria, zahtevala 3500 evrov odškodnine in poplačilo stroškov odvetnika. V resnici je takrat njegova soproga delala za eno od avstrijskih agencij za stike z javnostjo. Hygiene Austria so ustanovili v času pandemije covida-19 in izdeluje zaščitne kirurške in ffp2 maske. Nehammerjeva soproga je sicer prav tako povezana z ÖVP in je nekdanja tiskovna predstavnica obrambnega in notranjega ministrstva.