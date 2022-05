Princ Charles prvič prebral kraljičin govor #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Charles je omenil tudi nekatere druge prioritete vlade, med drugim zmanjševanje zaostankov v nacionalnem zdravstvenem sistemu po pandemiji covid-19. Prav tako je bila omenjena Ukrajina, ki jo Velika Britanija od ruske invazije podpira s humanitarno in vojaško pomočjo.

Britanski princ Charles je imel danes tradicionalni govor ob odprtju novega zasedanja parlamenta, ki ga je prebral v imenu matere, kraljice Elizabete II. Ta se zaradi zdravstvenih težav slovesnosti ni udeležila. V govoru je med prioritetami vlade za prihodnje leto omenil gospodarsko rast in pomoč družinam pri spopadanju z življenjskimi stroški.

Princ Charles je v govoru, v katerem je predstavil zakonodajni program vlade, med prednostnimi nalogami vlade premierja Borisa Johnsona omenil "rast in krepitev gospodarstva ter pomoč družinam pri zniževanju življenjskih stroškov", poroča britanska mreža BBC.

Vlada bo predložila energetski zakon, da bi zagotovila "prehod na cenejšo, čistejšo in varnejšo energijo", pri čemer si bo prizadevala "zaščititi gospodinjstva".

Na področju izobraževanja vlada načrtuje reforme s ciljem dvigniti standard in izboljšati kakovost šol in visokega šolstva, je povedal.

V govoru tudi o kriminalu, migracijah, brexitu ...

Charles je v govoru omenil tudi vprašanje migracij in kriminala. Vlada bo sprejela ukrepe, da bi preprečila nevarne in nezakonito prehode Rokavskega preliva. Spoprijela se bo tudi s kriminalnimi združbami in sprejela zakonodajo, ki bo policiji dala pooblastila, da "poskrbi za varne ulice".

Omenil je tudi brexit, pri čemer je napovedal, da se bodo spremembe nadaljevale. Vlada si bo še naprej prizadevala izkoristiti priložnosti, ki jih prinaša odhod Združenega kraljestva iz EU, da bi podprla gospodarsko rast.

V govoru se je Charles dotaknil tudi vprašanja Severne Irske, kjer vlada v ospredje postavlja velikonočni sporazum, ki je po več desetletjih končal konflikt na Severnem Irskem.

Prestolonaslednik prvič prebral kraljičnih govor

Triinsedemdesetletni prestolonaslednik je imel prvič t. i. kraljičnih govor, ki ga je v zgornjem domu parlamenta, lordski zbornici, prebral v imenu kraljice. Ta v svojem nagovoru običajno prebere vladno izjavo vsakokratnega premierja. Monarhinja sicer dejansko nima vloge pri vodenju britanske vlade.

Ob današnjem slovesnem odprtju novega zasedanja parlamenta so se poslanci obeh domov zbrali v lordski zbornici. Premier Boris Johnson in vodja opozicijskih laburistov Keir Starmer sta govor spremljala iz ozadja, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Ob Charlesu, ki je sedel na veličastnem prestolu, je bila na majhni mizi postavljena bleščeča državna krona. Na slovesnosti sta bila navzoča tudi Charlesova soproga Camilla in kraljičin najstarejši vnuk, princ William.

Ob koncu govora se poslanci vrnejo v spodnji dom parlamenta, kjer jih bo nagovoril premier Johnson. To bo njegov prvi nastop po porazu konservativcev na lokalnih volitvah v Angliji, Walesu in na Škotskem ter zmagi nacionalističnega Sinn Feina na Severnem Irskem.

Po pričakovanjih bo Johnson podal izjavo o kraljičinem govoru in podrobneje pojasnil nekatere zakonodajne predloge, nato pa bo potekala razprava s poslanci, še navaja BBC.

Kraljica zaradi zdravstvenih težav udeležbo odpovedala, do danes le še dvakrat

Elizabeta je udeležbo na današnji slovesnosti zaradi zdravstvenih težav odpovedala. Šestindevetdesetletna monarhinja še vedno občasno trpi zaradi težav z gibljivostjo in se je zato po posvetu s svojimi zdravniki odločila, da se ne bo udeležila slovesnosti ob začetku novega zasedanja parlamenta, so na predvečer dogodka sporočili iz Buckinghamske palače.

Kraljica je v svoji 70-letni vladavini doslej na tem dogodku manjkala samo dvakrat, in sicer leta 1959 in 1963, ko je bila noseča.