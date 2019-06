Pridržana kapitanka: Moj cilj je bil samo pripeljati obupane ljudi na kopno

"To ni bilo nasilno dejanje, temveč dejanje neposlušnosti," je Carola Rackete povedala v pogovoru za italijanski časnik Corriere della Sera. 31-letno nemško kapitanko so italijanske oblasti po vplutju v pristanišče aretirale in ji odredile hišni pripor. Očitajo ji, da je v sobotnem incidentu ogrozila vojaški patruljni čoln in njegovo posadko. V dogodku sicer ni bil nihče poškodovan.

"Moj cilj je bil samo pripeljati obupane ljudi na kopno"

"Situacija je bila brezupna. Moj cilj je bil samo pripeljati izčrpane in obupane ljudi na kopno," je povedala Racketejeva. Kot je dodala, jo je bilo strah, da bi prebežniki skočili čez krov v morje in se utopili, ker ne znajo plavati: "Nikogar nisem želela ogroziti. Sem se že opravičila in znova izrekam svoje opravičilo."

"Situacija je bila brezupna. Moj cilj je bil samo pripeljati izčrpane in obupane ljudi na kopno," je povedala Racketejeva. Foto: Reuters

Kapitankin oče Ekkehart Rackete je za nemško medijsko hišo RND izrazil pričakovanje, da bodo njegovo hčerko pogojno ali ob plačilu varščine izpustili na prostost do začetka sojenja. Potem ko je z njo govoril po telefonu, je dejal, da je hčerka vesela in dobro razpoložena.

Ladja nemške nevladne organizacije Sea-Watch je prebežnike pred libijsko obalo rešila 17 dni pred pristankom na italijanski Lampedusi. Prebežniki so se lahko izkrcali, nato pa so jih prepeljali v sprejemni center, od koder bodo nadaljevali pot v Francijo, Nemčijo, Finsko, Luksemburg ali Portugalsko.

V Nemčiji za pomoč kapitanki zbrali že pol milijona evrov

Italijanska obalna straža je nato ladjo zasegla in jo zasidrala pred obalo. Racketejeva bo predvidoma v začetku tedna stopila pred sodnika v kraju Agrigente, pred katerim se bo morala zagovarjati zaradi podpiranja nezakonitih migracij in ogrožanja vojaškega plovila. Za slednje ji grozi od tri do deset let zapora.

Po njeni aretaciji so v Nemčiji začeli zbirati sredstva za pomoč kapitanki in do današnjega poldneva so zbrali več kot pol milijona evrov. Komik Jan Böhmermann in televizijski voditelj Klaas Heufer-Umlauf, ki sta sprožila kampanjo, sta poudarila, da nekdo, ki rešuje življenja, ne more biti kriminalec.

Uporna kapitanka je postala tudi junakinja italijanskih levičarjev, ker se je postavila po robu strogi politiki do migrantov, ki jo vodi italijanski notranji minister Matteo Salvini iz vrst skrajno desne Lige.