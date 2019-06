Ladja na silo vplula v italijansko pristanišče, kapitanko aretirali #video

Ladja Sea Watch 3 nemške nevladne organizacije Sea-Watch International s 40 migranti na krovu je danes ponoči na silo vplula v pristanišče na italijanskem otoku Lampedusa. Kapitanko ladje Carolo Rackete so zato italijanske oblasti aretirale. Migranti so medtem že zapustili ladjo.

Ladja je pred dvema tednoma rešila 53 migrantov iz vode pred obalo Libije. Trinajst so jih od takrat evakuirali, večino zaradi zdravstvenih težav, ladja s preostalo skupino 40 migrantov na krovu pa je dva tedna krožila po Sredozemskem morju.

Italijanske oblasti ladji namreč niso dovolile vplutja v pristanišče. Včeraj so Francija, Nemčija, Portugalska, Luksemburg in Finska izrazili pripravljenost, da sprejmejo migrante. Ponoči pa se je kapitanka Carola Rackete nato odločila, da bodo vpluli brez dovoljenja.

"Še vedno čakamo na rešitev, ki se na žalost ne pokaže. Zato sem se odločila, da vplujemo v pristanišče," je povedala v videu, ki ga je nemška nevladna organizacija Sea-Watch International objavila na družbenih omrežjih (njeno izjavo si lahko ogledate v zgornjem videu).

"Če bi ostali na poti, bi Sea Watch uničil čoln"

Ladji z migranti je policijski čoln poskušal preprečiti vstop v pristanišče. Eden od policistov je povedal, da se je policijski čoln postavil pred ladjo. "Če bi ostali na poti, bi Sea Watch uničil čoln," je povedal policist, ki je bil na tem čolnu.

Okoli 3. ure ponoči je nato policija vstopila na krov ladje, da bi aretirali kapitanko. Ta je ladjo zapustila v spremstvu policistov brez lisic. Nato so jo odpeljali z avtomobilom. Racketejevi, proti kateri so že v četrtek uvedli preiskavo zaradi pomoči pri tihotapljenju ljudi in nespoštovanja navodil italijanske obalne straže, po poročanju italijanskih medijev grozi do deset let zapora.

Carola Rackete je ladjo zapustila v spremstvu italijanske policije. Na spletu se že pojavljajo pozivi k njeni izpustitvi. Foto: Reuters

Salvini: "Kapitanka aretirana, najvišja kazen za tujo nevladno organizacijo"

"Misija je zaključena," je ob tem na Twitterju zapisal italijanski notranji minister Matteo Salvini. "Kapitanka aretirana, piratska ladja zasežena, najvišja kazen za tujo nevladno organizacijo," je dodal.

Italijanski premier Giuseppe Conte pa je ob robu vrha skupine G20 povedal, da "zakoni obstajajo, če želiš ali ne".