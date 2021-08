Pri sosedih jasna pravila: učiteljem brez covidnega potrdila grozi suspenz

"Pripravljamo se na to, da bodo otroci in mladi znova šli v šole. Vendar pa bo to mogoče samo ob sodelovanju vseh," je povedal minister. "Kar se tiče osebja in učiteljev, imamo jasna pravila. Vsakdo, ki bo imel zeleno potrdilo, bo septembra ob začetku šole lahko prisoten, medtem ko bo vsakdo, ki ga ne bo imel, suspendiran," je v nedeljo zvečer pojasnil Bianchi.

Otroci, starejši od šest let, bodo morali še naprej nositi maske

Zavrnil je navedbe, da je covidno potrdilo, s katerim Italijani dokazujejo, da so covid-19 preboleli, da so bili proti tej bolezni cepljeni ali pa da so testirani na novi koronavirus, "kazenski ukrep". Glede uporabe mask v šolah je povedal, da jih bodo morali otroci, starejši od šest let, še naprej nositi. Povedal je še, da mladim zaupa glede cepljenja proti covidu-19. Pojasnil je, da je cepljenih več kot 60 odstotkov mladostnikov, starih od 16 do 19 let.

V Italiji bodo sicer 1. septembra zaostrili ukrepe za zajezitev novega koronavirusa. Od tedaj bo potrdilo o cepljenju, prebolelosti ali negativnem testu obvezno za vstop na letalo, hitri vlak, avtobus in trajekt.