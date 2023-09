Pri naših sosedih našli eno najbolj uničujočih invazivnih vrst

Odkritje te vrste v Italiji je bilo veliko presenečenje, čeprav so ta dan pričakovali, pojasnjuje Menchetti.

Rdečo ognjeno mravljo, eno najbolj invazivnih vrst na svetu, so prvič našli v Evropi, kaže študija, v ponedeljek objavljena v znanstveni reviji Current Biology. Ta vrsta mravlje je doma v Južni Ameriki, vendar se je v zadnjem stoletju razširila v velik del ZDA, Mehike, Karibov, Kitajske in Avstralije.

Žuželke ob vznemirjenju postanejo agresivne ter zadajo boleč pik, ki draži kožo in lahko povzroči alergijske reakcije. Ognjena mravlja lahko poškoduje tudi pridelke in lokalne ekosisteme, piše CNN.

Našli gnezda na Siciliji

Raziskovalci so objavili, da so identificirali 88 gnezd rdečih ognjenih mravelj, ki poseljujejo pet hektarjev veliko območje v bližini mesta Sirakuze na Siciliji v Italiji.

Čeprav so rdeče ognjene mravlje že odkrili v uvoženih izdelkih v Španiji, na Finskem in Nizozemskem, ta vrsta kolonije še nikoli ni bila potrjena, so poudarili avtorji raziskave.

Ni jasno, kako so prišle v Sirakuze

Kolonije so našli v predmestju Sirakuz, ni pa jasno, kako in kdaj so ognjene mravlje prišle tja. Raziskovalci verjamejo, da so žuželke prispele na tranzitno točko z živahno človeško dejavnostjo, na primer v mestno pristanišče. Domačini so znanstvenike obvestili, da se je število pikov mravelj od leta 2019 povečalo.

Študija je pokazala, da bi lahko leteče kraljice mravelj prinesel veter z območja severozahodno od Sirakuz, kjer je trgovsko pristanišče.

Lahko se razširijo po Evropi

Genetska analiza mravelj je pokazala, da so se najverjetneje razširile iz ZDA ali Kitajske, kjer je Solenopsis invicta prav tako invazivna vrsta. Mravlje bi se lahko glede na modele, ki jih je ustvaril avtor študije, kmalu razširile po Evropi, opozarjajo raziskovalci, saj ima približno sedem odstotkov celine – vključno z velikimi urbanimi območji, kot so Barcelona, ​​​​Rim, London in Pariz – podnebje, primerno za to vrsto.

Invazivne vrste svetovnemu gospodarstvu vsako leto vplivajo na najmanj 400 milijard evrov škode, saj povzročajo izumrtje rastlin in živali, ogrožajo prehransko varnost in zaostrujejo okoljske katastrofe po vsem svetu.