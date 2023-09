Pri Dubrovniku izginili kajakaši, tri še vedno iščejo

Na terenu iščejo pripadniki policije in luške kapetanije, uslužbenci Lokruma in tudi nekateri občani, ki so izpluli s čolni.

Na terenu iščejo pripadniki policije in luške kapetanije, uslužbenci Lokruma in tudi nekateri občani, ki so izpluli s čolni. Foto: Reuters

Pri Dubrovniku je popoldne stekla obsežna reševalna in iskalna akcija za kajakaši, ki so se prevrnili v morju blizu Lokruma. Osem ljudi so že rešili, med njimi otroka, tri pogrešane pa še vedno iščejo.

Po pisanju Dubrovačkog dnevnika naj bi po neuradnih, a zanesljivih informacijah, rešili osem oseb, ki so že na varnem. Tri izletnike še vedno iščejo.

Informacijo o številu oseb, ki so se s kajaki odpravile na izlet, so potrdili na Policijski upravi Dubrovniško-neretvanski, saj je bilo število izletnikov dlje časa neznanka.

Preiskali so celotno območje Lokruma, a pogrešanih niso našli. Zdaj preiskujejo širši pas morja okoli območja, kjer so opazili kajake.

Pomagajo tudi domačini

V reševalno akcijo se je vključil tudi Dubrovčan Dominko Radić. "Zagledal sem štiri, pet prevrnjenih kajakov. Na gladini so plavale osebne stvari in dokumenti. Morje je pljuskalo čez moj čoln, tako visoki so bili valovi, sunki vetra pa tudi do 80 kilometrov na uro," je povedal.

"Uspelo mu je rešiti dve osebi, ki pa zaradi šoka nista govorili," je še dejal Radić. Domnevno gre za nemška državljana. "Skrbi me, ker sem na gladini morja našel tudi dva rešilna jopiča."

Policisti so prijavo občanov, da so na odprtem morju opazili več kajakov, prejeli okoli 15.20. Podrobnosti o poteku dogodkov še niso povsem znane. Tako pristojni ne vedo, ali so se izletniki zatekli v zatočišče pred neurjem, čolne pa pustili za seboj.