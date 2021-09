Pretep navijačev sredi Reke: letele so steklenice, gasilci izpirali kri #video

Na ulicah Reke sta se v jutranjih urah spopadli navijaški skupini Armada iz Reke in splitska Torcida. Incident se je zgodil med 8. in 9. uro v bližini železniške postaje, kjer so povsem uničili bližnjo kavarno. Po zraku so letele steklenice, pepelniki in kozarci, neuradno sta na urgenci pristali dve osebi.

Splitčani so se na poti v Pulo, kjer bo nogometna tekma osmega kola med Hajdukom in Istro, dopoldan ustavili na Reki. Na prizorišču je bilo po poročanju hrvaških medijev okoli 30 navijačev Torcide in okoli dvajset navijačev Armade.

Med navijači se je vnel pretep, večino materialne škode pa so povzročili v bližnji kavarni.

"Kazenska preiskava je v teku, za zdaj ne moremo potrditi, ali so bili v pretepu udeleženi člani navijaških skupin. Potrdimo lahko le, da je bilo prisotnih več ljudi. Ugotavljamo tudi, kaj se je dogajalo pred incidentom," so za zdaj sporočili s primorsko-goranske policijske uprave.

Razbili inventar, gasilci izpirali kri

Po navedbah očividcev so naokoli letele steklenice, kozarci in pepelnik, gasilci, ki so po incidentu prišli na kraj dogodka, pa so izpirali kri s pločnikov.

Neuradno naj bi dve osebi odpeljali na urgenco reškega kliničnega centra. Pri sebi nista imeli nobenih dokumentov.