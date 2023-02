Preiskava v Cerkvi na Portugalskem razkrila več kot 4.800 mladoletnih žrtev zlorab

"Ta pričevanja so nam odkrila vpogled v veliko širšo mrežo žrtev, ki jih je bilo najmanj 4.815," je na novinarski konferenci ob predstavitvi končnih ugotovitev v Lizboni danes dejal koordinator neodvisne komisije, otroški psihiater Pedro Strecht.

V veliki večini primerov so očitana kazniva dejanja že zastarala, 25 pa so jih po njegovih besedah predali policiji. Ta je sprožila že več preiskav.

Preiskavo s področja spolnih zlorab je konec leta 2021 sama naročila Cerkev na Portugalskem. Komisija, ki jo sestavlja šest strokovnjakov, je delo začela januarja lani. Že jeseni je poročala o pričevanjih več kot 400 domnevnih žrtev katoliških duhovnikov v državi.

Med spovedjo naj bi jo posilil duhovnik

Eden redkih primerov, ki je romal na policijo, je pričevanje 43-letne ženske, ki trdi, da jo je pri 17 letih, ko se je pripravljala na vstop med nune, med spovedjo posilil duhovnik. V pogovoru za AFP je dejala, da je napadalca po več letih prijavila cerkvenim oblastem, ki pa naj bi zgolj posredovale njeno pritožbo v Vatikan, od koder ni prejela odgovora. V neodvisni komisiji je zdaj po lastnih besedah našla razumevanje in podporo, ki ju potrebuje.

Prelat Cerkve na Portugalskem Manuel Clement je aprila lani izrazil pripravljenost priznati napake iz preteklosti in prositi žrtve za odpuščanje. Danes je tudi sodeloval na predstavitvi končnih ugotovitev neodvisne komisije.

V luči na tisoče odkritih primerov spolnega nasilja, ki so jih zagrešili duhovniki, in obtožb prikrivanja teh zlorab je papež Frančišek leta 2019 napovedal oster boj proti spolnim zlorabam znotraj Cerkve. Podobne preiskave kot na Portugalskem so sprožili tudi v več drugih državah, vključno z Avstralijo, Francijo, Nemčijo, Irsko in Nizozemsko.