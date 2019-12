Preiskava umora novinarke na Malti mora pripeljati do zaključkov

Preiskava umora novinarke Daphne Caruana Galizia mora biti neodvisna in pripeljati do zaključkov, so danes v Evropskem parlamentu v razpravi o stanju vladavine prava na Malti po novih razkritjih, povezanih s preiskavo, poudarjali poslanci. Pričakujejo potezo Evropske komisije in vzpostavitev mehanizma za zaščito demokratičnih standardov v EU.

Napoved odstopa malteškega premierja Josepha Muscata ni dovolj za zagotovitev neodvisne preiskave o tem, kdo je naročil in izvedel umor novinarke, poudarjajo v političnih skupinah Evropske ljudske stranke (EPP) in liberalcev (Renew). Pozivajo k njegovemu takojšnjemu odstopu, češ da bo le tako zagotovljena verodostojnost preiskave.

Evropski parlament bo v sredo sprejemal resolucijo, v kateri naj bi pozval k uvedbi mehanizma za zaščito demokracije. Ta naj bi omogočil nepristransko ocenjevanje demokratičnih standardov in omogočil zaščito vladavine prava v vseh članicah Unije.

Vzpostavitev tega mehanizma je danes v Strasbourgu napovedala podpredsednica Evropske komisije Vera Jourova. Umor novinarke je napad na svobodo medijev, je poudarila ter Malto pozvala k temeljiti in neodvisni preiskavi brez kakršnegakoli političnega vmešavanja. "Novinarji v EU morajo biti varni pri svojem delu, sicer je ogrožena demokracija," je dejala.

Neodvisnost preiskave leta 2017 umorjene novinarke, ki je bila glasna kritičarka vlade premierja Muscata in je preiskovala korupcijo v njegovem ožjem krogu, je ogrožena, dokler bo premier na položaju. Tako je danes v razpravi znova opozorila poslanka Sophie in't Veld (Renew), vodja delegacije Evropskega parlamenta, ki je v začetku decembra na Malti presodila, da so temelji vladavine prava v tej članici EU vse bolj trhli.

Foto: Reuters Malteški premier, ki je odstop napovedal januarja, naj bi, kot opozarjajo kritiki, pa tudi družina umorjene novinarke, ščitil odgovorne za umor, vendar mu njegova laburistična stranka, ki pripada politični skupini S&D, stoji ob strani.

Povezave vodijo od kriminala in politike do premierjevega urada

Sledi preiskave kažejo na povezave med kriminalom in politiki vse do urada predsednika vlade, je opozorila in't Veldova. "To je del sistema v članici EU. Ali si bomo ob koncu lahko pogledali v oči in rekli, da smo storili vse, kar je v naših močeh? Domneva nedolžnosti nikoli ne sme biti pretveza za nedolžnost, treba je zagotoviti integriteto preiskave," je vztrajala.

Če je svoboda izražanja postala smrtno tveganje, mora nekdo prevzeti odgovornost, je dejal Esteban Gonzales Pons (EPP). Muscat se želi obdržati na oblasti še vsaj 30 dni in bo poskušal vplivati na preiskavo, pa je presodila Roberta Metsola (EPP).

V razpravi so nekateri poslanci na S&D naslovili vprašanje, zakaj ne podprejo predloga, da bi Evropski parlament z resolucijo pozval Muscata k takojšnjemu odstopu. EU mora poslati jasno sporočilo vsem preiskovalnim novinarjem, da bomo poskrbeli za spoštovanje pravne države v vseh članicah EU, je dejala Tineke Strik (Zeleni).

Malta kot simbol korupcije

Trenutno je Malta simbol korupcije, naša skupna odgovornost pa je, da se to spremeni, je poudarila Birgit Sippel (S&D). Preiskava se mora po njenem prepričanju nadaljevati strokovno, dosledno ter ob upoštevanju vseh pravil in pravic, ki jih zagotavlja pravna država.

Da so ugotovitve v predlogu resolucije Evropskega parlamenta, glede katere se politične skupine še vedno usklajujejo, preostre, je presodil evropski poslanec z Malte Alex Agius Saliba (S&D). Na Malti so stekle aretacije, roka pravice bo storilce in naročnika dosegla, to pa je po njegovem mnenju dokaz, da sistem na Malti deluje.

Da bi moral Muscat odstopiti takoj, so v razpravi menili tudi nekateri poslanci evropske združene levice (GUE/NGL) ter konservativcev in reformistov (ECR). "Muscat mora odstopiti, saj se bojimo vmešavanja v preiskavo," je dejal Stelios Kouloglou (GUE/NLG).

Pri tem je izrazil pričakovanje, da bodo ob pozivih za spoštovanje pravne države tudi poslanci EPP enako odločni, ko bo govora o Madžarski in stanju pravne države tudi v drugih članicah. "Nikoli si nisem predstavljala, da bi Evropa lahko bila celina korupcije, ustrahovanja in umora novinarjev in da bo postavljena pod vprašaj neodvisnost preiskav," je opozorila Assita Kanko (ECR).