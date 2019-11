Je umor malteške novinarke naročil znani poslovnež?

V povezavi z umorom novinarke Caruane Galizia pred dvema letoma so na Malti danes aretirali malteškega poslovneža Yorgena Fenecha. Preiskovalci so ga zjutraj prijeli na krovu njegove jahte, ki jo je policija po poročanju več medijev prestregla kmalu po izplutju iz pristanišča Portomaso blizu Vallette.

Posnetki, objavljeni na spletnih straneh malteških medijev, prikazujejo oborožene pripadnike varnostnih sil, ki pregledujejo luksuzno jahto, zasidrano v marini, ki je v lasti družini Fenech. Policija aretacije uradno še ni komentirala, so jo pa neuradni viri iz vrst policije potrdili.

V povezavi z umorom novinarke aretirali poslovneža

Poslovnež Yorgen Fenech je bil prijet dan po tem, ko je malteški premier Joseph Muscat obljubil pomilostitev nedavno aretiranega domnevnega posrednika pri umoru, če bo sodeloval s pravosodjem in bodo njegove informacije privedle do naročnika umora novinarke Caruane Galizia.

Do zdaj so zaradi umora malteške novinarke Caruane Galizia aretirali in obtožili tri moške, ki naj bi izdelali in sprožili eksploziv. Kdo je umor naročil, še ni znano. Foto: Reuters

Vodil podjetje, povezano z več malteškimi politiki

Fenech je direktor in solastnik podjetja Electrogas, ki je leta 2013 zmagalo na več milijonov evrov vrednem razpisu malteške vlade za gradnjo nove plinske elektrarne. Bil naj bi tudi lastnik v Dubaju registriranega podjetja 17 Black, o katerem je med drugim pisala Galizia nekaj mesecev pred smrtjo v eksploziji avtomobila oktobra 2017. Podjetje je bilo glede na njene navedbe povezano z več malteškimi politiki.

Kdo je naročil umor novinarke, še ni znano

Umorjena novinarka je sicer pisala o korupciji v vrstah malteške vlade in podjetnikov ter njihovi vpletenosti v afero panamski dokumenti. Vpletenost je novinarka očitala tudi Muscatu in njegovi družini. Do zdaj so zaradi njenega umora aretirali in obtožili tri moške, ki naj bi izdelali in sprožili eksploziv. Kdo je umor naročil, do danes še ni znano.