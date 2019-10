Po dveh letih ozadje umora malteške novinarke še neraziskano

Malteška vlada še vedno ni zagotovila hitre, učinkovite, neodvisne in nepristranske preiskave umora novinarke Daphne Caruana Galizie, so ob drugi obletnici umora v skupni izjavi danes opozorili predstavniki Sveta Evrope, ZN in Ovseja. Ugotavljanje odgovornosti in ozadja tega zločina mora postati glavna politična prioriteta Malte, so poudarili.

"Dve leti sta minili. Brez obsodb, brez sojenja storilcem in tistim, ki stojijo za umorom," so v skupni izjavi opozorili komisarka Sveta Evrope za človekove pravice Dunja Mijatović, predstavnik Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi (Ovse) za svobodo medijev Harlem Desir ter posebna poročevalca Združenih narodov David Kaye in Agnes Callamard.

Malteške oblasti naj storijo vse, kar je v njihovi moči, za pospešitev procesa ugotavljanja odgovornosti in osvetlitev ozadja tega grozovitega zločina, so zapisali. Ugotoviti je treba odgovornost ne le tistih, ki so umor izvedli, ampak tudi ugotoviti, kdo stoji za njim, so opozorili.

"To mora postati glavna politična prioriteta Malte," so poudarili ter malteško vlado pozvali, naj zagotovi svobodo izražanja in svobodo medijev.

Naročnikov umora še niso našli

Drugo obletnico umora preiskovalne novinarke Daphne Caruana Galizie bodo aktivisti danes obeležili na Malti, pa tudi v Londonu, Bruslju, Pragi in nekaterih drugih mestih. Na Malti se bodo aktivisti med drugim zbrali na kraju njenega umora. Malteški poslanci pa danes ne bodo prišli v parlament.

Malteška novinarka je bila glasna kritičarka malteškega premiera Josepha Muscata in njegove vlade, poročala je o močno razvejani korupciji v svoji domovini. Oktobra 2017 je umrla v eksploziji bombe, ki je bila podstavljena pod njen avtomobil. Doslej so našli tri osebe, ki naj bi podstavile eksploziv pod avtomobil, ne pa tudi naročnikov umora.

Umor novinarke je sprožil številna vprašanja glede dogajanja na Malti in zlasti spoštovanja vladavine prava na tem sredozemskem otoku. Svet Evrope je tudi pozval k temeljiti preiskavi tega umora.

Preiskavo umora novinarke je malteška vlada odredila šele konec letošnjega septembra, in sicer le nekaj dni pred iztekom trimesečnega roka, ki ji ga je za uvedbo preiskave postavil Svet Evrope.