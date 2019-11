Malteški premier ponudil pomilostitev v zameno za ime naročnika umora novinarke

Na Malti so pred dnevi aretirali domnevnega posrednika pri umoru malteške novinarke Daphne Caruane Galizie pred dvema letoma. Premier Joseph Muscat mu je danes obljubil pomilostitev, če bo sodeloval s pravosodjem in bodo njegove informacije privedle do naročnika umora.

Muscat je dodal, da je podpisal pismo o pomilostitvi, če bo osumljenec pričal na sodišču in bodo njegove informacije potrjene ter jih bo mogoče uporabiti na sodišču.

Vpletenost je novinarka očitala tudi Muscatu in njegovi družini. Foto: Reuters

Malteške oblasti so minuli četrtek aretirale moškega, ki zatrjuje, da ve, kdo je naročnik smrtonosne eksplozije leta 2017, v kateri je umrla do režima kritična novinarka in blogerka Caruana Galizia. Malteška policija in Interpol sta minuli teden aretirala več ljudi v okviru operacije v boju proti pranju denarja, vključno z domnevnim osumljencem za vpletenost v umor novinarke.

Caruana Galizia je umrla leta 2017 v bližini svoje hiše v Bidniji v eksploziji avtomobila, ki ga je vozila. Med drugim je pisala o korupciji v vrstah malteške vlade in podjetnikov ter njihovi vpletenosti v afero Panamski dokumenti.

Vpletenost je novinarka očitala tudi Muscatu in njegovi družini. Doslej so zaradi njenega umora aretirali in obtožili tri moške, ti naj bi izdelali in sprožili eksploziv. Kdo je umor naročil, vse do danes še ni znano. Malta je septembra letos za vodjo preiskave umora novinarke presenetljivo imenovala upokojenega sodnika.