Preigravali možnost, da bi okuženega Trumpa priključili na ventilator

Potem ko so pri Donaldu Trumpu v začetku lanskega oktobra potrdili okužbo z novim koronavirusom, je bilo zdravstveno stanje nekdanjega ameriškega predsednika očitno precej bolj resno, kot je Bela hiša to prikazala v javnosti. Po navedbah anonimnih virov so namreč zdravniki preigravali možnost, da bi ga zaradi težav z dihanjem priključili na medicinski ventilator.

Nekdanji ameriški predsednik Donald Trump in njegova soproga Melania Trump sta se z novim koronavirusom okužila v začetku lanskega oktobra. Trumpa so iz Bele hiše kmalu po okužbi premestili v vojaško bolnišnico Walter Reed v Marylandu, po poročanju CNN pa je imel nekdanji ameriški predsednik na poti v bolnišnico težave z dihanjem, zaradi česar je prejemal dodaten kisik.

Trumpov zdravnik se je izmikal neprijetnim vprašanjem

Trumpov zdravnik Sean Conley se je po poročanju tujih medijev takrat izmikal vprašanjem, ali je Trump prejel dodaten kisik. Na srečanju z novinarji je tako na primer dejal, da Trump "trenutno ne prejema dodatnega kisika", na vprašanje, ali je kdaj prejel dodaten kisik, pa je odgovoril, "da ga danes zjutraj ali čez dan sploh ni potreboval".

Za razliko od svojega soproga Melania Trump po okužbi z novim koronavirusom ni jemala eksperimentalnih zdravil. Foto: Reuters

Po poročanju New York Timesa je imel Trump težave s pljučnimi infiltrati. Do tega pride v primeru pljučnih vnetij, ko so v pljučih prisotne substance, kot so tekočine ali bakterije. Njihova prisotnost, zlasti kadar bolnik kaže druge simptome, je lahko znak za akutni primer bolezni. Po poročanju The Timesa je Trumpova raven kisika v krvi padla samo na osemdeset odstotkov. Conley je novinarjem že po tem, ko je Trump uspešno okreval, dejal, da nekdanji predsednik nikoli ni imel tako nizke ravni kisika v krvi.

Melania jemala samo zdravila brez recepta

Ob najnovejših razkritjih so nekateri so do potez Trumpovega zdravnika in Bele hiše kritični. "Moteče je, ker je bil dr. Conley v tistem času tako dvoumen in zavajajoč," je za CNN dejal dekan univerzitetne šole za javno zdravje Brown Ashish Jha. "Bilo bi veliko bolje, če bi bili dr. Conley in Bela hiša bolj transparentni in odprti v komunikaciji s prebivalci ZDA," je menil Jha.

Šef Trumpovega kabineta Mark Meadows naj bi sicer v pogovoru z novinarji dejal, da je predsednikovo stanje kritično in da bo naslednjih 48 ur odločilnih za njegovo okrevanje. Medtem ko je Trump bolezen covid-19 prebolel tudi po zaslugi koktajla protiteles Regeneron, se njegova soproga ni odločila za omenjeno takrat še eksperimentalno zdravilo. Viri blizu Trumpove so povedali, da je okrevala zelo dolgo, vendar pa se je odločila, da bo bolezen prebolela na čim bolj naraven način, ko je šlo za zdravila, pa naj bi jemala samo sredstva za lajšanje bolečin brez recepta.