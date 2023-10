Težave so se napovedovale že maja, ko je Kevin McCarthy s predsednikom ZDA Joejem Bidnom dosegel dogovor o proračunu in meji javnega dolga.

Republikianec iz Kalifornije McCarthy je bil zaradi tesne republikanske večine letos januarja na položaj izvoljen šele po 15. krogih glasovanj, saj mu je nasprotovala glasna skupina skrajno konservativnih podpornikov bivšega predsednika ZDA Donalda Trumpa, ki pa se je sedaj pri glasovanju o odstavitvi razbila.

Demokrati, ki so v opoziciji, so januarja skupinsko glasovali proti McCarthyju in tudi tokrat so glasovali za njegovo odstavitev z utemeljitvijo, da reševanje državljanske vojne med republikanci ni njihova naloga, McCarthyju pa ne zaupajo dovolj.

McCarthy je morda upal na kakšen demokratski glas potem, ko je z njihovo podporo v soboto uspel spraviti skozi postopek predlog zakona o začasnem podaljšanju financiranja agencij zvezne vlade, ki jim je v nedeljo zaradi pomanjkanja denarja grozila prekinitev delovanja.

Republikanec Matt Gaetz s Floride je nato napovedal, da bo vložil zahtevo za izpraznitev položaja predsednika predstavniškega doma. S tem je grozil že prej, če bo McCarthy dal na glasovanje predlog o financiranju vlade brez drastičnega znižanja porabe.

Napeto že od maja

Gaetzu in nekaterim kolegom, ni bilo všeč. Podobno dogovor ni bil všeč niti Trumpu, ki je do sobote pozival republikance v kongresu naj ne omogočijo nadaljevanja financiranja vlade.

Izvor težav pa je v maratonskem januarskem glasovanju o izvolitvi McCarthyja na položaj, ko je ta med drugim privolil, da lahko le en sam kongresnik sproži postopek za njegovo odstavitev. To je bila koncesija Gaetzu in kolegom iz tako imenovane poslanske skupine svoboda, da so omogočili McCarthyjevo izvolitev.

McCarthy si je po izvolitvi na položaj določil kongresnika, ki ga bo zamenjal kot vršilec dolžnosti do izvolitve novega, če sam ne bo mogel več opravljati svojega dela. To je zmerni 47-letni republikanec iz Severne Karoline Patrick McHenry.

Ta bo sedaj vodil predstavniški dom kongresa dokler se ne izvoli nov predsednik, pri čemer za zdaj ni nobenega očitnega kandidata, ki bi mu to lahko uspelo.