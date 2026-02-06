Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Na. R., STA

Petek,
6. 2. 2026,
6.31

Osveženo pred

8 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
napetost pogovori oborožitev jedrsko orožje ZDA Iran

Petek, 6. 2. 2026, 6.31

8 minut

Bližnji vzhod

Predstavniki ZDA in Irana danes na pogovorih v Omanu

Avtorji:
Na. R., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Jedrsko orožje, Trident | Trump je v zadnjih tednih večkrat dejal, da bi lahko dosegli dogovor, vendar ob tem ni izključil novih napadov na Iran. Podobno se je zgodilo junija lani, ko so več krogov pogovorov med stranema pretrgali izraelski napadi na Iran, v okviru 12-dnevne vojne med Izraelom in Iranom pa so sledili tudi napadi ZDA na iranske jedrske objekte. | Foto Guliverimage

Trump je v zadnjih tednih večkrat dejal, da bi lahko dosegli dogovor, vendar ob tem ni izključil novih napadov na Iran. Podobno se je zgodilo junija lani, ko so več krogov pogovorov med stranema pretrgali izraelski napadi na Iran, v okviru 12-dnevne vojne med Izraelom in Iranom pa so sledili tudi napadi ZDA na iranske jedrske objekte.

Foto: Guliverimage

V Omanu bodo danes potekala pogajanja med Iranom in ZDA, čeprav še vedno obstajajo razhajanja glede dnevnega reda in vsebine. Teheran bi se pogajal le o jedrskih vprašanjih, v Washingtonu pa si želijo širšega nabora tem, vključno z iranskim raketnim programom in podporo oboroženim skupinam v regiji.

Poudarki dneva: 

6.00 Predstavniki ZDA in Irana danes na pogovorih v Omanu

6.00 Predstavniki ZDA in Irana danes na pogovorih v Omanu

Obe strani sta po nekaj zapletih potrdili današnja pogajanja v Omanu, čeprav naj bi bili prej načrtovani širši pogovori v Turčiji, ki bi obravnavali tudi iranske obrambne zmogljivosti, programe za izdelavo orožja ter podporo oboroženim skupinam na Bližnjem vzhodu.

Posredniki iz Katarja, Turčije in Egipta so stranema nato predlagali nov okvir za pogajanja, ki med drugim predvideva, da bi Iran omejil bogatenje urana, uporabo balističnih izstrelkov in oboroževanje zaveznikov v regiji, zaloge obogatenega urana pa prenesel v tretjo državo, poročajo tuje tiskovne agencije. Omenja se tudi dogovor o nenapadanju med Iranom in ZDA.

Srečanje sledi večtedenskemu naraščanju napetosti. Predsednik ZDA Donald Trump je večkrat zagrozil z vojaškim posredovanjem in ukazal napotitev letalonosilke v Perzijski zaliv, potem ko je iranski režim januarja nasilno zatrl protivladne proteste.

Ena glavnih točk spora je ravno iranski jedrski program. ZDA skupaj z Izraelom obtožujejo Iran, da si prizadeva za izdelavo jedrskega orožja, medtem ko v Teheranu vztrajajo, da imajo izključno miroljubne namene.
Iranska balistična raketa Khorramshahr-4
Novice Iran sporoča: Od zdaj naprej bomo udarili prvi
Donald Trump, ameriški predsednik, ZDA
Novice Trump: Če to storijo, jim bomo naredili zelo grde stvari
napetost pogovori oborožitev jedrsko orožje ZDA Iran
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.