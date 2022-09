Predčasne parlamentarne volitve v Italiji: zmaga se obeta desnemu polu

Zadnje ankete o volilnih namerah Italijanov so bile objavljene pred dvema tednoma in so kazale na prepričljivo zmago desnega pola v obeh domovih parlamenta.

Zadnje ankete o volilnih namerah Italijanov so bile objavljene pred dvema tednoma in so kazale na prepričljivo zmago desnega pola v obeh domovih parlamenta. Poleg Bratov Italije sta v njem še desna Liga Mattea Salvinija in Naprej Italija večkratnega premierja in medijskega mogotca Silvia Berlusconija.

Levi sredini se medtem pred volitvami ni uspelo poenotiti. Demokratska stranka pod vodstvom Enrica Lette sicer upa, da bo dobila podporo doslej neodločenih volivcev ter prehitela Brate Italije in postala najmočnejša stranka v parlamentu.

Letos je boj še posebej oster

Zapleten italijanski volilni sistem spodbuja oblikovanje predvolilnih koalicij, letos pa je boj za sedeže v parlamentu še posebej oster, saj so to prve volitve po reformi, s katero se je za tretjino zmanjšalo število članov obeh domov. Okoli dve tretjini mandatov je izbranih po proporcionalnem, tretjina pa po večinskem sistemu.

Zmaga desnice in morebitno imenovanje Giorgie Meloni na čelo italijanske vlade skrbi tako Bruselj kot tudi slovensko manjšino v Italiji. Čeprav Meloni pravi, da je stranka fašizem pustila za seboj, temu verjame le malokdo.

Za sedež v senatu se znova poteguje pripadnica slovenske manjšine Tatjana Rojc, ki ima realne možnost za izvolitev, saj je nosilka liste Demokratske stranke v Furlaniji - Julijski krajini.