Praznovali zmago Al Asada in ustrelili več ljudi

Na različnih praznovanjih ob ponovni izvolitvi Bašarja Al Asada za sirskega predsednika sta umrla najmanj dva človeka, 317 ljudi pa je bilo ranjenih, je danes poročal sirski observatorij za človekove pravice. Žrtve so zadeli streli, ki so jih Al Asadovi privrženci izstrelili na slepo, med drugim v prestolnici Damask in mestu Alep.