Požari v Avstraliji terjali smrtne žrtve, uničenih prek 150 domov

Kot so pojasnili gasilci, so dobili številne klice na pomoč, a zaradi obsega in hitrosti širjenja ognja niso mogli priti do vseh niti s helikopterji. Na nekaterih območjih so ostali ljudje ujeti, tako da so jim lahko svetovali le, "naj poiščejo zavetje, saj je prepozno za beg", so sporočili tamkajšnji gasilci.

Lokalni radio je prekinil redni program in prebivalce obveščal o tem, kako preživeti požar, če si ujet v poslopju ali v avtomobilu.

V Novem Južnem Walesu in Queenslandu gori več kot 100 požarov

V zveznih državah Novi Južni Wales in Queensland gori več kot 100 požarov. Z ognjenimi zublji se samo v Novem Južnem Walesu bori več kot 1000 gasilcev, avstralski premier Scott Morrison pa je napovedal, da bodo po potrebi na pomoč vpoklicali tudi vojsko.

V Novem Južnem Walesu je naenkrat gorelo 17 požarov največjega obsega, kar se doslej še ni zgodilo. Ogenj je zajel 370.000 hektarjev površin, kar je več kot v celotni lanski sezoni.

Znanstveniki opozarjajo na pogoje, idealne za požare

Požari so sicer v Avstraliji v tem letnem času običajni, vendar so tokratni hujši in številnejši kot običajno. Znanstveniki opozarjajo, da podnebne spremembe in neugodni vremenski cikli ustvarjajo pogoje z močnim vetrom, nizko vlažnostjo in visokimi temperaturami, ki so idealni za požare.

Nekateri požari so ustvarili goste oblake, pirokumuluse, ki so zagrnili celotna mesta.

Čeprav se je število požarov največjega obsega zmanjšalo na tri, je premierka Novega Južnega Walesa Gladys Berejiklian opozorila, da sodeč po vremenski napovedi za prihodnji teden "morda še nismo rešeni najhujšega".