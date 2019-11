Vreme v Kaliforniji nagaja gasilcem, a večina požarov je pod nadzorom

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Gozdni požari v Kaliforniji, ki so uničili na tisoče hektarjev površin in sprožili obsežne evakuacije prebivalcev, so večinoma pod nadzorom, so sporočili tamkajšnji gasilci. Vremenoslovci sicer opozarjajo, da požarna ogroženost zaradi vročega in suhega vremena ostaja velika.

Požar Maria, ki je v noči na petek izbruhnil na hribu South Mountain južno od Santa Paule v okrožju Ventura in se razširil na okoli 4.000 hektarjev površine, je bil v nedeljo zvečer 50-odstotno pod nadzorom, je sporočil vodja gasilcev v omenjenem okrožju Steve Kaufmann. Vse odredbe o evakuaciji so bile preklicane v soboto.

Gasilci so si pretekli konec tedna prizadevali, da bi preprečili nadaljnje širjenje požara, posebno pozornost pa so namenili zaščiti nasadov avokada in agrumov, ki jih je ogrožal ogenj. Pogoreli sta dve stavbi, o poškodovanih pa ne poročajo.

Vzrok požara še ni znan

Foto: Reuters Vzrok požara za zdaj ni znan, je pa tamkajšnje eletropodjetje sporočilo, da so 13 minut pred izbruhom požara na omrežje znova priključili 16.000-voltni daljnovod, ki so ga pred tem izključili zaradi močnega vetra, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

V vinorodni pokrajini okrožja Sonoma je požar Kincade od izbruha pred več kot tednom dni požgal okoli 30 tisoč hektarjev in uničil najmanj 370 zgradb. Gasilci so ga imeli v nedeljo 76-odstotno pod nadzorom. Za nekatera območja še velja odredba o evakuaciji, za večino pa je bila preklicana.

Več drugih požarov, ki so pretekli teden ogrožali več sto domov, med njimi požara Easy v okrožju Ventura in Getty v Los Angelesu, so gasilci pretekli konec tedna omejili.

Požarna ogroženost ostaja visoka

Oblasti so prebivalce Južne Kalifornije pozvale, naj še naprej ostanejo pozorni. Ta teden se bo namreč nadaljevalo toplo in suho vreme, zaradi česar ostaja požarna ogroženost visoka, poroča dpa.

Ameriški predsednik Donald Trump se je pretekli konec tedna zaradi požarov znova spravil na demokratskega guvernerja Kalifornije Gavina Newsoma. V seriji tvitov je zatrdil, da je Newsomu na njunem prvem srečanju svetoval, kako naj prepreči požare.

"Povedal sem mu, da mora počistiti gozdna tla ne glede na to, kaj od njega zahtevajo njegovi šefi, okoljevarstveniki," je na Twitterju zapisal Trump.

Prav tako je nergal, da guverner vsako leto, ko v Kaliforniji divjajo požari, zaprosi zvezno vlado za denar. "Vsako leto, ko divjajo požari in Kalifornija gori, je enako - on pride na zvezno vlado po denarno pomoč. Nič več. Spravite se k sebi, guverner," je Trump sporočil Newsomu.

Guverner je na njegove kritike odgovoril v kratkem tvitu: "Vi ne verjamete v podnebne spremembe. Ne vtikajte se v ta pogovor."