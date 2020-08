Požar v Kaliforniji ogroža več tisoč ljudi in hiš

Na jugu Kalifornije divja obsežen gozdni požar, ki vzhodno od Los Angelesa ogroža več tisoč ljudi in hiš. Z ognjenimi zublji se bori več kot 1.300 gasilcev, pomagajo jim tudi helikopterji in letala za gašenje. Zaradi požara Apple, ki je izbruhnil v petek, so v nedeljo 7.800 ljudem svetovali, naj zapustijo domove.

Požar je izbruhnil blizu mesta San Bernardino, do nedelje pa se je razširil na 8.000 hektarjev. Zaradi suhega vremena in visokih temperatur se ogenj hitro širi. Gasilci so v nedeljo popoldne po krajevnem času izgubili nadzor nad požarom, do večera jim je uspelo omejiti približno pet odstotkov požara, piše STA.

Za 7.800 ljudi odredili evakuacijo

Do zdaj je gorelo večinoma na težko dostopnih predelih, kar je gasilcem oteževalo gašenje, zdaj pa se požar približuje naseljenim območjem. Oblasti so zato za 7.800 ljudi odredile evakuacijo. O poškodovanih za zdaj ne poročajo, je pa ogenj do zdaj uničil tri zgradbe, piše STA.

Dim zaneslo tudi 500 kilometrov daleč

Dim je opaziti tudi od zelo daleč, po navedbah ameriških vremenoslovcev pa ga je zaneslo tudi do skoraj 500 kilometrov oddaljenega mesta Phoenix v zvezni državi Arizona. Oblasti so že sprožile preiskavo o vzrokih požara. Ne izključujejo možnosti, da je bil podtaknjen.