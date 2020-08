Strokovnjakinja: ZDA so v novi fazi epidemije covid-19

Svetovalka Bele hiše za novi koronavirus Deborah Birx je v nedeljo posvarila, da so ZDA v novi fazi epidemije covid-19. Virus je po njenih besedah izjemno razširjen. V zadnjem dnevu so sicer v ZDA potrdili okoli 47.500 novih primerov okužbe, kar je manj kot v dneh pred tem.

Vodja delovne skupine Bele hiše za novi koronavirus Birxova je povedala, da so lokalni ukrepi za zajezitev virusa začeli delovati. Vendar pa je "to, kar vidimo danes, nekaj povsem drugega kot marca in aprila". "Smo v novi fazi," je dodala po pisanju STA.

Na podeželskih območjih je enako kot v mestih

"Virus je izjemno razširjen. Na podeželskih območjih je enako kot v mestih," je še povedala Birxova. Vse, ki živijo na podeželju, je posvarila, da niso imuni ali zaščiteni pred tem virusom. Povedala je še, da je upoštevanje ukrepov, kot so nošenje mask, osebna higiena in socialno distanciranje, ključno, poroča STA.

V državi so v nedeljo potrdili 47.508 novih primerov okužbe z novim koronavirusom, kar je manj kot v petih dneh pred tem, ko so vsak dan poročali o več kot 60 tisoč primerih. Po podatkih ameriške Univerze Johnsa Hopkinsa so do zdaj potrdili več kot 4.665.000 primerov. Umrlo je 154.834 bolnikov s covid-19. ZDA so tako daleč najbolj prizadeta država v pandemiji covid-19 na svetu.