Na Ischii reševalci našli ostanke še treh žrtev

Med tremi žrtvami, ki so jih našli danes, sta po poročanju italijanskih medijev oče in mati treh otrok, ki so prav tako umrli pod zemeljskim plazom.

Italijanski minister za civilno zaščito in pomorsko politiko Nello Musumeci je danes s posledicami te tragične naravne nesreče na nujnem zasedanju seznanil poslance spodnjega doma parlamenta. Povedal je, da je v mestu Casamicciola zemeljski plaz prizadel 900 stavb. Poškodovanih je bilo pet ljudi, od katerih je eden v kritičnem stanju v neapeljski bolnišnici.

Brez strehe nad glavo je ostalo 290 ljudi

Povedal je tudi, da so 45 stavb razglasili za popolnoma neprimerne za bivanje, 290 ljudi pa je po najnovejših podatkih zaradi plazu ostalo brez strehe nad glavo. Nastanili so jih v hotelih in drugih ustreznih prostorih, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.

Dodal je, da bodo lahko prebivalci, ki ne morejo priti do svojih domov ali poslovnih prostorov, zaprosili za odlog plačila hipotekarnih posojil.

Huda nevihta, ki se je v soboto razbesnela nad otokom Ischia, je najhuje prizadela občino Casamicciola Terme na severni obali otoka. Val blata se je v zgodnjih jutranjih urah vsul s pobočja in zasul več hiš in vozil, nekaj avtomobilov je odneslo v morje.

V Italiji je ogroženih 94 odstotkov občin

Po poročanju nemške tiskovne agencije dpa bo italijanska vlada danes odločala o ukrepih v boju proti naravnim nesrečam, kot so poplave in zemeljski plazovi. Za 139 projektov geološke varnosti naj bi bilo po napovedih vlade na voljo 350 milijonov evrov.

Nevarnost poplav, zemeljskih plazov in erozije obstaja po vsej Italiji in ne le na otoku Ischia z nekaj več kot 60 tisoč prebivalci. Ogroženih je 94 odstotkov občin, je povedal Fabrizio Curcio, vodja italijanske civilne zaščite. Opozoril je, da je zato potrebnih več preventive in izboljšav pri gradnji jezov in na rečnih bregovih. Opozoril je tudi, da bi morali prebivalci prilagoditi svoje vedenje tudi v primeru opozoril o hujših vremenskih razmerah.