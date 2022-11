Na Ischii našli osmo žrtev plazov

Reševalci na italijanskem otoku Ischia v bližini Neaplja so danes našli še osmo smrtno žrtev sobotnih zemeljskih plazov. S tem se je število pogrešanih zmanjšalo na štiri. Šole na otoku ostajajo zaprte, nesreča pa je sprožila vprašanja glede gradnje na območjih, ki so še posebej ogrožena zaradi poplav in zemeljskih plazov.

V nedeljo pozno zvečer je neapeljska prefektura potrdila smrt sedmih ljudi, med katerimi so bili 22 dni star dojenček, 11-letni deček in njegova 6-letna sestra. Poleg tega so reševalne službe našle trupla treh žensk in enega moškega.

Po navedbah tamkajšnjih gasilcev je osma žrtev, ki so jo našli danes, moški. Reševalci so truplo odkrili v kraju Casamicciola na severu otoka, ki ga je sobotno neurje najhuje prizadelo. Število pogrešanih se je s tem s pet zmanjšalo na štiri, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Po poročanju italijanske tiskovne agencije Ansa so štirje ljudje poškodovani, okoli 230 pa jih je ostalo brez strehe nad glavo. Italijanska vlada je v nedeljo za otok Ischia razglasila izredne razmere in sprostila približno dva milijona evrov za obnovo prizadetih območij, za kar bo zadolžila posebnega komisarja.

Kritiki medtem opozarjajo na hidrogeološka tveganja v številnih delih Italije, ki bi se lahko zaradi podnebnih sprememb še povečala. Po njihovem mnenju so italijanske oblasti v preteklosti storile premalo, da bi ogrožena območja, kakršna je tudi neapeljska regija, zaščitile.