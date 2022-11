Uničujoč zemeljski plaz v Italiji, 13 ljudi pogrešajo #video

Zaradi močnega deževja se je na italijanskem otoku Ischia v zgodnjih jutranjih urah sprožil zemeljski plaz in zasul nekaj zgradb in avtomobilov, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa. Pogrešanih je 13 oseb, poročajo italijanski mediji.

Italjanski podpredsednik vlade in minister za infrastrukturo in promet Matteo Salvini je na Twitterju delil posnetek uničujočega zemeljskega plaza na jugu države. "Že ure in ure spremljamo, kaj se je zgodilo na otoku Ischia. Z mislimi smo pri družinah in reševalcih, ki pomagajo v zloglasnem vremenu," je med drugim zapisal Salvini.

Seguiamo da ore con angoscia quanto successo a #Ischia, con il pensiero che va alle famiglie e ai soccorritori che operano con un tempo infame.

— Matteo Salvini (@matteosalvinimi) November 26, 2022

Po informacijah lokalne policije na jugu Italije pogrešajo več oseb. Italijanska gasilska brigada pa je potrdila, da v mestu Casamiccioli poteka iskanje pogrešanih. Plaz je eno osebno vozilo odnesel v morje, dve potnici pa so rešili, dodajajo gasilci.

Italijanski mediji poročajo o 13 pogrešanih osebah, medtem pa oblasti državljane pozivajo, naj ne zapuščajo domov.