Posnetki, ob katerih se ti naježi koža #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Mladina ima ob bujni domišljiji številne ideje. Nekatere so bolj posrečene, druge manj, tretje pa so izredno nevarne. Med zadnje bi lahko šteli zgornje posnetke mladostnikov iz Philadelphie, ki se s kolesi vozijo po zadnji gumi in proti avtomobilom, zadnji hip pa se poskušajo izogniti trku.