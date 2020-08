Poslabšanje v Nemčiji: tako visokih številk niso imeli že od maja

V Nemčiji so v zadnjem dnevu znova potrdili več kot tisoč novih primerov okužbe z novim koronavirusom. V četrtek so okužbo potrdili pri 1.147 ljudeh, kar je največ od začetka maja. Zdravstveni minister Jens Spahn zagotavlja, da lahko tolikšno število njihov zdravstveni sistem normalno obravnava, poroča STA.

Že v četrtek so poročali o 1.045 okužbah, s čimer je to število prvič od 7. maja preseglo tisoč. Po tem datumu je namreč število okuženih padalo, od konca julija pa znova narašča. Na vrhuncu epidemije v začetku aprila so sicer potrdili po več kot 6.000 okužb dnevno.

Nemški zvezni minister za zdravstvo Jens Spahn pri trenutnih številkah še ne vidi prekoračitve kritičnih vrednosti. "Trenutno smo vsekakor še v položaju, v katerem lahko zdravstveni sistem in javne zdravstvene službe normalno shajajo," je v četrtek dejal za televizijo ZDF.

Od začetka epidemije so v državi potrdili skupno 214.214 okužb. Zaradi covid-19 je umrlo 9.183 ljudi, podatke zdravstvenih oblasti povzema nemška tiskovna agencija dpa.

Zaradi porasta okužb s koronavirusom v Grčiji na otoku Poros znova ukrepi

Grške oblasti so na enem najbolj priljubljenih grških turističnih otokov Poros znova uvedle stroge ukrepe zaradi porasta okužb z novim koronavirusom. Ukrepe so uvedli v času naraščanja okužb v državi.

Po potrditvi 12 okužb na Porosu so na otoku znova uvedli obvezno nošenje zaščitnih mask na odprtih in v zaprtih javnih krajih, poroča STA.

V restavracijah in lokalih ter klubih lahko za mizo sedijo največ štirje ljudje, vsi ti obrati pa so lahko odprti do 23. ure. Naenkrat se lahko zbere največ devet ljudi, tudi doma. Ukrepi veljajo do najmanj 17. avgusta.