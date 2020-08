Sveži podatki: v četrtek potrdili deset novih okužb

V Sloveniji so včeraj opravili 753 testiranj in potrdili deset novih okužb z novim koronavirusom. Skupno je hospitaliziranih 24 ljudi, eno osebo pa so odpustili iz bolnišnice.

Po dve okužbi so potrdili v občinah Ljubljana, Celje in Cirkulane, po eno pa v Velenju, Vipavi, Grosupljem in Ivančni Gorici.

V četrtek ni umrl noben bolnik s covid-19, skupno število umrlih tako ostaja 125. Do zdaj so pri nas skupaj potrdili 2.233 okužb z novim koronavirusom, za boleznijo covid-19 je skupaj umrlo 124 ljudi, aktivnih primerov okužb pa je 181. Do zdaj so opravili 135.087 testov na novi koronavirus.

V Hrastniku so v četrtek odvzeli tri brise, ki pa so bili vsi negativni. Vse brise so odvzeli zunaj Doma starejših Hrastnik, kjer v četrtek ni bilo novih testiranj, so danes sporočili s hrastniške občine, poroča STA.

Od izbruha okužbe 10. julija letos so v domu okužbe potrdili pri 49 oskrbovancih in 11 zaposlenih. Umrli so štirje oskrbovanci s covid-19, do danes pa so ozdraveli trije oskrbovanci in dva zaposlena. Trenutno je v domu okuženih 42 stanovalcev in devet zaposlenih.