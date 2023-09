V nemškem mestu Einbeck je odrasel moški, šlo naj bi za Rusa oziroma rusko govorečega Nemca, z mostu vrgel in hudo poškodoval desetletnega dečka iz skupine ukrajinskih otrok. Po navedbah tožilstva v Göttingenu je bil napad na otroka politično motiviran, saj je moški pred okrutnim napadom skupino pozval, naj prenehajo govoriti ukrajinski jezik in govorijo rusko.

Organizacija Dogovora o skupni varnosti, vojaško zavezništvo več držav, ki so bile del nekdanje Sovjetske zveze, je v Belorusijo na vojaške vaje, ki so se začele v petek, poslala več kot 2.000 vojakov.

V vajah, ki potekajo v treh zahodnih regijah Belorusije, torej v bližini beloruske meje s Poljsko in Litvo, ki sta članici zveze Nato, sodelujejo pripadniki oboroženih sil Rusije, Belorusije, Kazahstana, Kirgizije in Tadžikistana. Armenija, ki je prav tako del koalicije, pa svojih vojakov zaradi zaostrenih odnosov z Rusijo tokrat ni poslala na vajo.

Rusija je sporočila, da je ponoči uničila tri podvodne drone, s katerimi je želela ukrajinska stran napasti most na polotok Krim.

Kot je zjutraj na Telegramu sporočilo rusko obrambno ministrstvo, so davi okoli 2. ure v Črnem morju uničili en podvodni dron, katerega tarča je bil most na Krim, pred tem pa so v petek uničili še dve taki plovili brez posadke.

Rusija si je ukrajinski polotok Krim nezakonito priključila leta 2014, nato pa ga je leta 2018 z ruskim ozemljem povezala z 18 kilometrov dolgim cestnim in železniškim mostom.

Krimski most je v preteklosti že bil tarča napadov, ti pa so v zadnjih mesecih vse pogostejši. Prejšnji mesec so krimske oblasti sporočile, da so ruske sile nad mostom sestrelile tri ukrajinske rakete, medtem ko je bil v julijskem napadu poškodovan cestni del mostu. Foto: Guliverimage

Most, kjer se je zgodil napad na otroka:

Napadalec, ki ga nemške oblasti še vedno iščejo, je otrokom, ki so se zadrževali v bližini mostu v Einbecku, po pritoževanju zaradi uporabe ukrajinščine še zabrusil, da je vojno začela Ukrajina. Moški, ki je po navedbah nemškega časnika Die Welt star med 40 in 45 leti, je sicer govoril rusko.

Po verbalnem napadu se je moški po poročanju časnika nato zapodil v skupino otrok. Najprej je za lase povlekel deklico, nato pa je zgrabil desetletnega dečka in ga vrgel čez ograjo mostu. Deček je najprej pristal na jeklenih tramovih pod mostom, nato pa je padel v kanal. Napadalec je nato za njim vrgel še steklenico in ga zadel v ramo. Deček je padec preživel, utrpel pa je poškodbe glave in leve noge.

Napad na otroka se je sicer zgodil že 26. avgusta, nemški mediji pa so o dogodku poročali v petek.