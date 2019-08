Poročilo svobodnjakov o povezavah z nacisti poželo ostre kritike

Avstrijski svobodnjaki (FPÖ) so v ponedeljek objavili povzetek več kot tisoč strani dolgega poročila o zgodovini stranke, v katerem pojasnjujejo povezave stranke z nacisti. Poročilo je že naletelo na številne kritike. Kritiki poudarjajo, da so pri poročilu sodelovali višji člani FPÖ, očitajo pa mu tudi pomanjkljive znanstvene standarde.

FPÖ se vedno znova očita skrajno desne in protižidovske nazore. Stranka je v ponedeljek predstavila povzetek neobjavljenega poročila 16 avtorjev, ki je dolgo kar 1.100 strani. V njem svobodnjaki sicer priznavajo, da je bilo v stranki več nekdanjih nacistov kot v drugih političnih strankah, ampak to za FPÖ ni relevantno. "FPÖ je takšna stranka kot vse druge," je poročilo povzel predstojnik komisije Wilhelm Brauneder.

FPÖ: Nikoli nismo bili nacionalsocialistična stranka

Pri predstavitvi poročila so izpostavili, da ne morejo resno trditi, da je bila FPÖ kadarkoli nacionalsocialistična stranka ali da zasleduje takšno politiko. Glede na proučitev preteklih programov stranke bi se lahko FPÖ najbolje opisalo z izrazom nacionalno-liberalna, je zatrdil eden od avtorjev Thomas Grischany, ki je bil nekoč zaposlen v kabinetu bivšega predsednika FPÖ Heinz-Christiana Stracheja.

Povzetek poročila je hitro naletel na številne kritike. Dunajski zgodovinar Oliver Rathkolb je dejal, da so pri poročilu sodelovali vidnejši svobodnjaki, strokovnjakinja za kulturo spominjanja Heidermarie Uhl pa je opozorila na pomanjkljive znanstvene standarde. Nevladna organizacija SOS Mitmensch je opozorila, da so komisiji, ki je sodelovala pri poročilu, predali informacije, da so trenutni vodilni v FPÖ blizu protižidovskim krogom in simpatizerjem nacistov, a da so to v študiji preprosto ignorirali.

Povod za nastanek poročila pesmarica z nacističnimi besedili

Tudi poslanec ljudske stranke (ÖVP) Martin Engelberg je opozoril, da vpogled v zgodovino ni dovolj, ampak da je treba proučiti tudi sedanjost. Ob tem je spomnil ne nedavna razkritja, da je FPÖ povezana s skrajnimi identitarci.

Povod za poročilo je bila sicer afera o pesmaricah z začetka lanskega leta, ko so pri študentski bratovščini Germania našli pesmarico z nacističnimi besedili. Bratovščina je bila tesno povezana tudi z vidnejšim svobodnjakom. Kdaj bo stranka objavila celotno poročilo, ni znano, saj ga morajo v stranki še urediti.