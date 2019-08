Avstrijci s štipendijami vabijo slovenske študente čez mejo #video

Višje plače in odlični pogoji dela so glavni razlogi, da bodoči fizioterapevti raje poiščejo službo v Avstriji kot doma, čeprav jih tudi pri nas primanjkuje kar 400. V novem študijskem letu bodo 20 študentom na zasebni mariborski fakulteti ponudili štipendijo.

Pomanjkanje fizioterapevtov imajo tudi na avstrijskem Štajerskem. Zato bodo v novem šolskem letu našim študentom fizioterapije na mariborski zasebni fakulteti ponudili štipendijo. Tak je dogovor na pobudo avstrijskih bolnišnic in rehabilitacijskih centrov. Med tistimi, ki so priložnost zagrabili z odprtimi rokami, je tudi Prekmurka Mateja Hari.

Z novim študijskim letom bo tako postala ena od 20, s katerimi bodo Avstrijci podpisali prve pogodbe.

"Lahko si olajšam plačilo šolnine ali to uporabim za nadaljnje izobraževanje, za nadaljnje pridobivanje znanja. Menim in čutim, da v tem položaju tujina ponuja več," je za Planet dejala Harijeva, študentka 2. letnika. Kot pravi, se odpravlja s trebuhom za kruhom, cilj pa je profesionalna rast na področju fizioterapije in izpopolnjevanja znanja nemškega jezika. Izkušnje v Avstriji pa že pridobiva.

"Opravljam Erasmusovo prakso. Gre za dvomesečno izmenjavo. Trenutno sem tam en mesec in lahko rečem, da se je moje znanje nemščine in fizioterapije izboljšalo," je izkušnjo opisala Harijeva.

Štipendirali bodo 20 študentov

Foto: Planet TV Z zamislijo, da bi sofinancirali študij nekaterim študentom, ki bodo po diplomi delali v Avstriji, so severni sosedje stopili do zavoda Alma Mater Europaea.

"V prihodnjem letu so pripravljeni štipendirati 20 študentov. To so že aktualni študentje in seveda na novo prihajajoči. Študent podpiše z bodočim delodajalcem pogodbo o štipendiranju, s tem pa se zaveže za določeno obdobje dela pri njem," je pojasnil Goran Gumze, vodja mednarodne pisarne.

Služba v Avstriji je slovenskim študentom servirana na pladnju, s tem pa tudi avstrijske plače, da pogojev dela čez mejo, ki so bistveno boljši, niti ne omenjamo, so poročali na Planetu. Pogodbo za dvotretjinsko sofinanciranje letnika v obliki štipendije iz Avstrije bo Harijeva podpisala septembra.