Poljubila svojega fanta in deset minut zatem umrla. To je razlog.

Pri otrocih so najpogostejše alergije zaradi uživanja kravjega mleka, kokošjih jajc, arašidov, lupinarjev, soje, pšenice, pri odraslih pa zaradi arašidov rib, sadja in zelenjave.

20-letna Myriam Ducré-Lemay se je s svojim novim fantom udeležila zabave v Montrealu v Kanadi. Ker se še nista dobro poznala, ji fantu ni uspelo povedati, da je alergična na arašide, kar jo je stalo življenje. Fant je pred spanjem pojedel sendvič z arašidovim maslom in jo poljubil za lahko noč. Čeprav si je pred tem umil zobe, je doživela hudo alergijsko reakcijo. Začela se je dušiti in kljub posredovanju reševalcev zaradi pomanjkanja kisika umrla. Mineva deset let od tragedije, njena mama pa še danes ozavešča ljudi o tem, kako nevarne so lahko alergije na hrano.