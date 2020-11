Poljska zamaknila uveljavitev nove zakonodaje o splavu

Ustavno sodišče je konec oktobra razsodilo, da umetna prekinitev nosečnosti zaradi razvojnih nepravilnosti zarodka ni skladna z ustavo. Po novem bi bil tako na Poljskem splav mogoč le še v primeru incesta ali posilstva ter življenjske ogroženosti matere, piše STA. A da bi odločitev sodišča začela veljati, bi morala biti tudi uradno objavljena, kar pa se do roka, ki se je iztekel v ponedeljek, ni zgodilo.

O temi še razpravljajo

Na vprašanje novinarjev glede zamika objave je vodja kabineta premierja Michal Dworczyk v torek odgovoril z besedami, da o tej temi trenutno poteka razprava. "Dobro je, da si v tej situaciji, ki je težka in ki sproža veliko čustev, damo čas za dialog in za izdelavo novega stališča," je povedal za poljske medije. Da so po razsodbi ustavnega sodišča potrebni družbeni mir in strokovne razprave, je v torek dejal tudi vladni tiskovni predstavnik Piotr Müller, poroča STA.

Razprava med vladajočo stranko Zakon in pravičnost (PiS) in njenimi koalicijskimi partnericami naj bi trenutno potekala o nedavnem predlogu zakona o splavu, ki ga je v parlament vložil poljski predsednik Andrzej Duda. V skladu z njegovim predlogom bi bila prekinitev nosečnosti mogoča tudi v primeru usodnih deformacij zarodka. Ni pa jasno, ali bi lahko koalicija predlogu zagotovila zadostno podporo v parlamentu, najverjetneje pa ne bi pomiril niti protestnikov.

Odločitev na ceste privabila na stotisoče ljudi

Odločitev sodišča je namreč sprožila množične proteste po vsej državi. Na ulice poljskih mest je kljub prepovedi zbiranja ob pandemiji covid-19 odšlo na stotistoče ljudi. Samo v Varšavi se je po podatkih tamkajšnjih oblasti v petek zbralo okoli 100 tisoč ljudi. Več protestov je napovedanih tudi za ta teden, piše STA.