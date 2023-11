Poljska levica bi liberalizirala zakonodajo o splavu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ker je pomoč pri splavu na Poljskem prepovedana, aktivistom in zdravnikom, ki pomagajo, grozi zaporna kazen. Foto: Guliverimage

Poljska levica, ki je del opozicijskega zavezništva z večino v parlamentu, je v ponedeljek predložila dva predloga zakonov za liberalizacijo zakonodaje glede prekinitve nosečnosti. Prvi predlog predvideva legalizacijo pravice do prekinitve nosečnosti do 12. tedna, drugi pa dekriminalizira pomoč pri splavu.

Poljska ima eno najbolj restriktivnih zakonodaj glede prekinitve nosečnosti v Evropi. V državi je splav prepovedan, razen v primerih posilstva in incesta ter kadar sta ogroženi materino življenje ali zdravje. Zakonodajo so leta 2021 še zaostrili, ko je ustavno sodišče pritrdilo vladi in odločilo, da je prekinitev nosečnosti zaradi okvare ploda protiustavna.

Ker je pomoč pri splavu na Poljskem prepovedana, aktivistom in zdravnikom, ki pomagajo, grozi zaporna kazen. Marca je bila aktivistka Justyna Wydrzynska v prvem takem primeru spoznana za krivo, da je nosečnici priskrbela tablete za splav. Obsojena je bila na družbenokoristno delo.

Predloga je levica vložila v ponedeljek ravno na dan, ko se je poljski parlament sešel na ustanovnem zasedanju po volitvah 15. oktobra. V skladu z ustavo je na seji parlamenta odstopila vlada premierja Mateusza Morawieckega, predsednik države Andrzej Duda pa je mandat za sestavo nove vlade podelil Morawieckemu.

Andrzej Duda Foto: Guliverimage

Duda, ki je tako kot Morawiecki član vladajoče stranke Zakon in Pravičnost (PiS), je odločitev utemeljil z ugotovitvijo, da PiS kljub porazu na volitvah ostaja največja posamezna stranka v parlamentu. Kritiki pa so mu očitali, da je poskušal PiS zagotoviti še nekaj tednov na oblasti.

V skladu z ustavo ima Morawiecki za sestavo vlade na voljo 14 dni. Kot so sporočili iz njegovega kabineta, bo novo vlado predvidoma predstavil med 12. in 14. dnem po prejemu mandata.

Jasno je, da noben predlagani kabinet stranke PiS ne bo imel zadostne podpore v parlamentu, ta poteza pa pomeni, da bo opozicija morala počakati do začetka decembra, preden bo lahko prevzela vodenje vlade, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Na volitvah je namreč opozicijsko zavezništvo pod vodstvom nekdanjega predsednika Evropskega sveta Donalda Tuska dobilo jasno večino. Čeprav je vladajoča PiS s 194 sedeži najmočnejša stranka v parlamentu, ji ni uspelo doseči absolutne večine in nima koalicijskega partnerja. Liberalna opozicija ima v parlamentu 248 sedežev.