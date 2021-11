Policija nad posilstvo v predsedniški palači

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V začetku julija je francoski predsednik Emmanuel Macron v predsedniški palači gostil poslovilno zabavo za odhajajočega osebnega svetovalca. Med zabavo pa naj bi francosko vojakinjo, ki je bila del varnostne službe predsednika države, posilil njen sodelavec, poroča BBC. Vojakinja je sodelavca policiji prijavila že naslednji dan po dogodku in možje v modrem so takoj začeli preiskavo.

Pogovorili so se tudi z domnevnim napadalcem, ki je bil takoj po prijavi morebitnega posilstva premeščen na drugo delovno mesto. Žrtev in napadalec naj bi se poznala že pred dogodkom. Policija je primer raziskala in predala tožilstvu, ki pa še ni sporočilo, ali bo domnevnega napadalca tudi preganjalo.