Pogumni gasilci v iskanju za preživelimi zapeljali v središče požara #video

Na jugovzhodu Avstralije divjajo uničujoči požari, zaradi katerih so že umrli trije ljudje, uničenih pa je bilo 150 hiš. Ogroženih je tisoče ljudi. Dim, ki se dviga visoko v zrak, je mogoče videti celo z Nove Zelandije. Po spletu je medtem zakrožil posnetek gasilcev, ki so se z namenom iskanja preživelih zapeljali v središče požara.

Oblasti, ki razmere opisujejo kot katastrofalne, so za širše območje Sydneyja razglasile najvišjo stopnjo požarne ogroženosti v zadnjih desetih letih.

Ogroženi so predvsem prebivalci v predmestju 4,6-milijonskega Sydneyja, prestolnice zvezne države Novi Južni Wales, v kateri divja več kot 70 požarov.

Oblasti so opozorile, da so ogrožena življenja in domovi. "Nobena zgradba ne more prestati pogojev, ki so opredeljeni kot katastrofalni," je opozoril načelnik gasilcev v zvezni državi Novi Južni Wales Shane Fitzsimmons.



Še posebej naj bi se stanje poslabšalo v torek, ko za območje Novega Južnega Walesa napovedujejo visoke temperature, močan veter in nizko vlažnost. Predsednica vlade te zvezne države Gladys Berejiklian je zato razglasila sedemdnevne izredne razmere.



Z ognjenimi zublji pa se še vedno borijo tudi v zvezni državi Queensland, kjer pri gašenju več kot 50 požarov sodeluje več kot 1.200 gasilcev. STA