Poglejte, kako se je mama medvedka z mladički osvežila #video

Si predstavljate, da bi le nekaj metrov stran od hiše zagledali mamo medvedko, kako se namaka v vašem bazenu? Na obisk ni prišla sama, spremljali so jo štirje mladički. Takšen prizor je presenetil družino iz Kalifornije.

Družina iz mesta Arcadia v Kaliforniji je bila deležna prav posebnega obiska. Mama medvedka je s svojimi štirimi mladički uspela priti do bazena za hišo Erica Lianga. Medtem ko si je privoščila ohladitev v bazenu, so se mladički igrali in jo potrpežljivo čakali, poroča Reuters.

Liang je posnetek medvedje družine delil na svojem Youtube kanalu. Sodeč po preteklih objavljenih videih to ni prvi obisk medvedje družine.