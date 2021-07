Podivjano potnico na letalu oblepili čez usta in privezali na sedež

Ameriška letalska družba American Airlines je za New York Post potrdila poročila in posnetke na družbenih medijih, ki prikazujejo sivolaso žensko z lepilnim trakom čez usta, roke in telo, privezano na letalski sedež. Žensko je morala posadka prisilno obvladati, ker je prejšnji teden med poletom iz Dallasa v Charlotte razbijala po vratih.

Woman on American Airlines plane duct-taped to her seat after she tried to open the door mid-flight pic.twitter.com/0PS17aZVSY — Naija (@Naija_PR) July 12, 2021

Nočni polet je bil miren do nekaj minut pred pristankom, ko je na letalu izbruhnila zmešnjava. Potniki so slišali kričanje in razbijanje, nato jim je pilot sporočil, da imajo težavo.

Ko so zapuščali letalo, so šli potniki mimo oblepljene ženske, ta jih je zmerjala kljub lepilnemu traku, medtem ko se je posadka od njih poslavljala in se jim zahvaljevala za zaupanje.

Neimenovano žensko so potem takoj prepeljali v bolnišnico na pregled. Kot kaže, je ženska pred pristankom začutila potrebo, da nemudoma zapusti letalo.

Šla je od vrat do vrat in razbijala ter kričala, da hoče takoj iz letala. Ko jo je posadka poskušala pomiriti, je ugriznila eno od stevardes, nato pa so jo oblepili in jo do pristanka posedli na sedež.

Družba American Airlines je sporočila še, da so jo dali na seznam oseb, za katere velja prepoved letenja.