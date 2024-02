Pod plazom umrli najmanj štirje smučarji, še dva pogrešajo

Zaradi plazu so danes popoldan v kraju Val d'Enfer v bližini smučišča Mont Dore na jugu osrednje Francije na nadmorski višini med 1200 in 1846 metri umrli najmanj štirje smučarji. Trije so jih odnesli s poškodbami, dva pa še pogrešajo. Iskanje pogrešanih je otežilo slabo vreme, so zapisali na nemški tiskovni agenciji dpa.