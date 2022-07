Po zaslugi občana odkrili krajo vode: "Gre za tatvino velikega obsega"

Večjo tatvino vode so odkrili po zaslugi vestnega občana, ki je opazil, da je storilec ali več njih vsako noč odprlo ventil in pustilo, da voda vso noč teče v kanal.

Večjo tatvino vode so odkrili po zaslugi vestnega občana, ki je opazil, da je storilec ali več njih vsako noč odprlo ventil in pustilo, da voda vso noč teče v kanal. Foto: Shutterstock

Na Hrvaškem v bližini Zadra so odkrili krajo vode. Stanovalci so vlomili v regionalni vodovod in vso noč polnili kanal, od koder so vodo do njiv črpali z manjšimi potopnimi črpalkami.

Upravitelji zadrskega vodovoda so odkril veliko krajo vode iz regionalnega cevovoda med Gornjo in Donjo Murvico. Kot piše Slobodna Dalmacija, gre za tatvino velikega obsega, saj je bila voda neposredno iz regionalnega cevovoda izpuščena v kanal, od koder so jo iznajdljivi uporabniki črpali z manjšimi potopnimi črpalkami ter zalivali nasade blitve, paradižnika, paprike, kumar in druge zelenjave. Zaradi izpusta iz regionalnega vodovoda so oslabili tlak in morda poškodovali odtok blata.

Večjo tatvino vode so odkrili po zaslugi vestnega občana, ki je opazil, da je storilec ali več njih vsako noč odprlo ventil in pustilo, da voda vso noč teče v kanal. Zjutraj so ventil zaprli, potem pa vodo iz kanala z manjšimi črpalkami črpali v nasade sadja in zelenjave.

Tako obsežne kraje vode ne pomnijo

Ko so upravitelji prišli na kraj dogodka, so črpalke še delale, vendar storilca ni bilo nikjer. Prišla je tudi policija in opravila preiskavo. "Gre za krajo velikih razsežnosti, a najhuje je, da je podobnih primerov še veliko, zato vabimo občane, da takšne dogodke, ko jih opazijo, prijavijo," je povedal Tomislav Matek, direktor vodovoda.

Povedal je tudi, da so kraje vode na tem območju pogoste, a tokrat je bil regionalni vodovod oškodovan v takšnem obsegu kot še nikoli do zdaj.

"Težko je oceniti, koliko vode so stočili, naši inženirji bodo to ugotovili," je še povedal Matek. Dodal je, "da so poleti pritiski nižji, zato jim je ventil uspelo odpreti, pozimi, ko so pritiski višji, pa jim verjetno ne bi uspelo".

Tatvino so prijavili policiji, o nadaljnjih korakih pa se bodo pogovarjali, ko bodo našli storilce, je še dejal direktor. "Vidi se, da je to organizirano, storilcev pa je verjetno več," je sklenil Matek.