Bližamo se črnemu scenariju #video

Visoke temperature žal pestijo tudi Slovenijo. Sušnih je vse več delov države, med najbolj prizadetimi je Primorska. Tam takšnega pomanjkanja vode niso doživeli od leta 1987, ko so morali zadnjič zapreti pipe. Na izviru reke Rižane vode praktično ni več, zato so uvedli še dodatne ukrepe za zmanjšanje porabe pitne vode. Ta se ne sme več uporabljati v kmetijske namene, porabo pa morajo za 30 odstotkov znižati tudi preostali gospodarski subjekti.

V Kopru je trenutno 32 stopinj in napoved za naslednjih deset dni kaže, da ne bo niti ene dežne kaplje. Da slovenska Obala pogreša dež, dokazujejo tudi palme, ki so se otožno povesile. Kako sušna je zares Primorska, so novinarji Planet TV povprašali tamkajšnje domačine. "Katastrofa je res, žalost in katastrofa," je dejal mimoidoči.

Očitno je tudi, da usiha reka Rižana, edini vodni vir oskrbe vseh štirih obalnih občin. Stanje je iz ure v uro slabše, opozarjajo na Rižanskem vodovodu. " Take suše še ni bilo. V 35 letih takega stanja na vodovodnem omrežju slovenske Istre ni bilo," so komentirali.

Planetovi novinarji so obiskali tudi enega izmed vinogradov blizu reke Rižane, ki leži na čistini, pod žgočim soncem. Zemlja je tam popolnoma izsušena, k temu pa seveda pripomore tudi dejstvo, da je trenutno uporaba vode v kmetijske namene prepovedana.

Do preklica zato ostajajo v uporabi tudi vsi do zdaj sprejeti ukrepi in prepovedi. Od izklopa zalivalnih sistemov na javnih zelenicah do zaprtja tušev na plažah, fontan in drugih motivov na javnih površinah.

Bližamo se črnemu scenariju − zaprtju pip

Z Rižanskega vodovoda opozarjajo, da se bližamo črnemu scenariju iz leta 1987 − zaprtju pip. " Voda bo po pipah sicer pritekla vsak dan, ne bo pa tekla po 24 ur na dan. Ko bo, ne bo pitna. Zato bo takrat z njo treba ravnati drugače," opozarjajo in dodajajo, da bo vodo , ki bo pritekla, treba prekuhati in si narediti rezervo za 24 ur.

Prazne fontane in nedelujoči tuši so žal že normalnost, bi se pa Primorci veliko težje spopadali z zaprtjem gospodinjskih pip. "Uh, ja ... bi bilo hudo. Bi bilo hudo," je dejal eden od domačinov.

Nekateri pa ostajajo pozitivni. "Pa kaj, saj ne bo prvič in ne zadnjič," je dejal mimoidoči gospod. "V este, jaz verjamem v Boga. Bog nam bo vse dal, vse, kar potrebujemo. Seveda bomo preživeli, kako da ne. Če smo druge stvari, bomo tudi to," pa je dodala gospa.