Takšno bo vreme med koncem tedna

V petek bo večinoma sončno, nekaj več oblačnosti bo predvsem v hribovitem svetu. Popoldne in zvečer so v notranjosti mogoče posamezne plohe ali nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 34 stopinj Celzija. Ponoči se bo pooblačilo. Padavine z nevihtami bodo do jutra zajele vso Slovenijo. Jutranje temperature bodo od 14 do 20 stopinj Celzija, poroča agencija za okolje.