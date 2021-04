Po srečanju: Orban si želi tesnejšega sodelovanja s Salvinijem in Morawieckim

Madžarski premier Viktor Orban, poljski predsednik vlade Mateusz Morawiecki in vodja italijanske desničarske stranke Liga Matteo Salvini so se danes v Budimpešti zavezali k okrepitvi sodelovanja. Skupaj so se zavzeli za prenovo Evrope ter da bodo stranke oblikovale skupni program, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

"Več milijonom evropskim državljanom se zdi, da so v Evropi brez ustreznega in učinkovitega političnega zastopstva," je dejal Orban po srečanju z Morawieckim in Salvinijem.

Zato si želijo politiki s svojimi tremi strankami madžarsko Fidesz, poljsko Zakon in pravičnost (PiS) in italijansko Ligo oblikovati skupen program. V središču bodo vrednote, kot so družina, posameznikovo dostojanstvo in krščanstvo, je dodal Morawiecki.

Orban je politika iz Poljske in Italije povabil, potem ko je njegova Fidesz izstopila iz Evropske ljudske stranke (EPP), češ da se je premaknila preveč v levo. Že pred tem so izstopili tudi iz politične skupine EPP v Evropskem parlamentu, tako da je 12 poslancev Fidesza brez skupine. Zaenkrat bo tako ostalo tudi naprej.

Pred srečanjem se je sicer ugibalo, ali bi se Fidesz morda pridružil politični skupini Evropskih konservativcev in reformistov (ECR), v kateri je tudi PiS. Možno bi bilo tudi oblikovanje nove politične skupine.

Orban je danes še napovedal, da bo v maju sledilo novo srečanje, predvidoma v Varšavi.