Po Sloveniji katastrofalne poplave in plazovi prizadeli še eno evropsko državo #video

Po večdnevnem hudem neurju z dežjem, ki je zlasti na jugu Norveške povzročilo poplave in sprožilo več zemeljskih plazov, so oblasti danes sporočile, da so evakuirali več tisoč ljudi in da je poplavilo hidroelektrarno Braskereidfoss, ki leži ob najdaljši norveški reki Glomma, poročajo tuje tiskovne agencije.

Norveški dobavitelj električne energije Hafslund je pojasnil, da so zaradi napake v omrežju elektrarne generatorji jezu v zgodnjih jutranjih urah prenehali delovati. Ob tem bi se morala samodejno odpreti zapornica jezu, da bi se znižala raven vode, vendar se to ni zgodilo. Narasle vode so nato poplavile objekt, popoldne pa se je pod pritiskom vode porušil nasip na jezu hidroelektrarne, kjer so se nato vode začele prelivati. Sprva so celo razmišljali o možnosti uporabe eksploziva za odprtje zapornice, a se za to na koncu vendarle niso odločili.

V okrožju Innlandet so ponoči zabeležili 16 zemeljskih plazov in več poplav. Foto: Reuters

Kriza nacionalnih razsežnosti

"Doživljamo krizo nacionalnih razsežnosti," je opozoril Aud Hove, vodja okrožja Innlandet, kjer leži hidroelektrarna in ki je najbolj prizadeta v poplavah in zemeljskih plazovih. V okrožju je slabo vreme prizadelo 115 cest, ponoči pa so zabeležili 16 zemeljskih plazov in več poplav. "Potrebujemo pomoč celotne družbe. Danes je dan, ko nam bo uspelo ali ne," je dodal.

Erik Holmqvist, predstavnik agencije za energijo in vodo, je povedal, da še niso nikoli zabeležili tako visokih poplavnih stopenj na več rekah. Opozoril je, da napovedi kažejo, da bodo glavne reke še naraščale. Vlada pa je sporočila, da je za pomoč pri evakuaciji prebivalcev napotila sedem helikopterjev.

"Veliko ljudi je bilo evakuiranih, veliko je prizadetih, materialna škoda je ogromna. Razmere v velikem delu države so zelo težke," je opozorila ministrica za pravosodje in javno varnost Emilie Enger Mehl.

Neurje, imenovano Hans, je v preteklih dneh prizadelo že Švedsko, kjer so našteli več kot 25 tisoč strel, več tisoč gospodinjstev pa je bilo nekaj časa brez elektrike.

