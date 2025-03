Tradicionalno darilo za moške na dan mučenikov, 10. marec, so suhe slive, trnje in klobasa. Takšno darilo naj bi predstavljalo simboličen opomin, da se mučeništvo v njihovem življenju še vedno dogaja.

Dan mučenikov ima korenine v krščanskem izročilu. Čeprav je bila leta 313 krščanska vera v celotnem rimskem cesarstvu uradno dovoljena s t. i. milanskim ediktom, je Konstantinov sovladar na Vzhodu Licenij omenjeni edikt zavrnil in okoli leta 320 med vojaki prepovedal izkazovanje krščanske vere. Licenijeva prepoved je zavezovala tudi rimsko legijo. Kljub temu pa je skupina 40 vojakov vero v Kristusa javno izpovedala. Zaradi tega so bili obsojeni na mučeniško smrt na zmrznjenem ribniku, so zapisali na spletni strani Katoliške cerkve.

V naši državi je 1. oktobra lani prebivalo 2.129.052 ljudi, od tega 1.057.768 žensk in 1.071.284 moških. Moških je bilo v začetku lanskega leta za 10,1 odstotka več kot leta 1991. Njihova povprečna starost je bila leta 2023 75,2 leta, kar je 7,4 leta manj kot pri ženskah. Najpogostejša moška imena so Franc, Janez in Marko, navaja statistični urad (Surs).

Med srednješolsko izobraženimi prebivalci Slovenije je bilo za 15,9 odstotka več moških kot žensk, obrnjeno pa je bilo pri tistih z največ osnovnošolsko izobrazbo za 6,9 odstotka manj moških ter pri višje- in visokošolsko izobraženih za 9,1 odstotka manj moških kot žensk.

Zdravje moških

Po podatkih Sursa za leto 2023 je 68 odstotkov moških, starih 16 let ali več, svoje zdravstveno stanje ocenilo kot zelo dobro ali dobro. V povprečju so se najbolj zdravi počutili mladi med 16. in 24. letom starosti, saj jih je 88 odstotkov svoje zdravje ocenilo kot zelo dobro ali dobro. Po pričakovanjih so s svojim zdravjem najmanj zadovoljni starejši. Tako je 20 odstotkov moških, starih 65 let ali več, svoje zdravje ocenilo kot slabo ali zelo slabo.