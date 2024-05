Po Krimu odmevale eksplozije #video

Pozno sinoči so v številnih mestih na polotoku Krim, ki je pod rusko okupacijo, odmevale eksplozije. Ukrajinski mediji so poročali o eksplozijah v Jevpatoriji, vsaj petih v Alušti in Sevastopolu, kjer so zvečer tudi ustavili potniški promet, poroča hrvaški novičarski portal Index.hr.