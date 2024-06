Po izgonu novinarke Avstrija na pogovor poklicala ruskega odpravnika poslov

Avstrija je v sredo na pogovor poklicala ruskega odpravnika poslov, potem ko so ruske oblasti njeni novinarki Caroli Schneider odvzele akreditacijo in jo pozvale, naj čim prej zapusti Rusijo. Po navedbah Moskve gre za povračilen ukrep, saj je Dunaj ruski novinarki Arini Davidjan v ponedeljek odredil, da v dveh tednih odide iz države.

Schneiderjeva je že druga novinarka avstrijske javne radiotelevizije ORF, ki je v Rusiji ostala brez akreditacije. Pred približno dvema tednoma se je to zgodilo Marii Knips-Witting.

"Odvzem akreditacije Caroli Schneider, vodji pisarne in zadnji uslužbenki ORF v Moskvi, je brez primere," je v izjavi zapisalo avstrijsko zunanje ministrstvo in potezo označilo za neupravičen korak in samovoljen napad na svobodo medijev.

V odgovor na odločitev Moskve je ministrstvo na pogovor poklicalo ruskega odpravnika poslov v Avstriji, poročajo tuje tiskovne agencije.

Podobno mnenje kot na ministrstvu so izrazili tudi pri ORF. "ORF je seznanjen z odločitvijo Rusije, vendar je nikakor ne more razumeti," so med drugim sporočili in dodali, da gre za nov ruski napad na svobodo medijev.

Rusija: Gre za prisilni povračilni ukrep

Rusko zunanje ministrstvo pa je medtem sporočilo, da je ukrep proti Schneiderjevi "prisilni povračilni ukrep, povezan z nenehno diskriminacijo predstavnikov ruskih medijev v Avstriji". Vodji dunajskega urada ruske tiskovne agencije Tass Arini Davidjan namreč avstrijske oblasti niso podaljšale dovoljenja za bivanje. V ponedeljek so ji odredile, naj v dveh tednih zapusti državo.

Pred tem so aprila njej in njenemu kolegu Ivanu Popovu odvzeli akreditacijo, na kar so se v Moskvi odzvali z odvzemom akreditacije Knips-Wittingovi. Popova so sicer v Avstriji razkrili kot domnevnega ruskega vohuna, ki je pred tem pod krinko novinarja več let neopaženo deloval tudi v Sloveniji.