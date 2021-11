Po 43 letih po krivem obsojenega izpustili iz zapora

Here's a look at the release order and opinion from Judge James Welsh in the wrongful conviciton hearing of Kevin Strickland. It is being reported Strickland could be a free man as early as this afternoon. pic.twitter.com/WjybVieUlW — KMBC (@kmbc) November 23, 2021

Kevin Stickland je bil 25. aprila 1978 doma pred televizorjem, ko so štirje moški zvezali in ustrelili tri osebe. Cynthia Douglas je preživela zločin in je identificirala Stricklanda kot enega od štirih napadalcev.

Kasneje pa si je premislila in povedala, da so jo policisti prepričali, naj to stori, in se je bala spremeniti zgodbo, da je ne bi obsodili zaradi krivega pričanja.

Poleg Stricklanda so aretirali dva od štirih napadalcev, ki sta zatrdila, da Strickland ni bil eden od napadalcev. Dva morilca tako ostajata na prostosti.

Ves čas je vztrajal, da je nedolžen

Stricklandu so morali soditi dvakrat, saj se na prvem sodnem procesu porota ni mogla poenotiti zaradi temnopolte članice, ki je do konca zavračala obsodbo v prepričanju, da je prav tako temnopolti Strickland nedolžen. Dokazov ni bilo nobenih, Strickland je imel alibi.

Na drugem sodnem procesu leta 1979 so tožilci sestavili povsem belo poroto, ki ga je spoznala za krivega in obsojen je bil na dosmrtni zapor. Strickland je ves čas vztrajal, da je nedolžen.

Za Stricklanda se je zavzemal Projekt nedolžnost srednjega zahoda pri pravni fakulteti univerze Missouri v Kansas Cityju, vendar pa se lahko za prostost po 43 letih najbolj zahvali tožilki okrožja Jackson Jean Peters Baker.

"Odveč je reči, da smo izjemno zadovoljni in hvaležni. Človek, ki je tako zelo tragično trpel zaradi krive obsodbe, je končno deležen pravice," je izjavila tožilka.

Že maja je sporočila, da je po pregledu primera ugotovila, da je Strickland nedolžen. Vrhovno sodišče Missourija je potem junija zavrnilo Stricklandovo pritožbo na obsodbo, tožilka pa je avgusta uporabila nov državni zakon, ki lokalnim tožilcem dovoljuje spodbijanje obsodbe. To je bilo prvič v zgodovini, da je kateri od tožilcev uporabil ta zakon.

I’m today years old when I learned of Kevin Stickland’s wrongfully conviction in 1978. The folks who did crime said he wasn’t there. The key eye witness recanted + prosecutors admitted they got it wrong.



He’s STILL in prison. 42+ yrs. Why?

(And show’s A block is SO disturbing) https://t.co/PePmsnARRp — Dr. Brandeis Marshall (she/her) (@csdoctorsister) June 5, 2021

Pravosodni minister Missourija Eric Schmitt je do konca vztrajal, da je Strickland kriv in se boril, da ostane za zapahi. Po oprostilni sodbi je republikanski kandidat za zveznega senatorja sporočil, da so branili vladavino prava.

Republikanski guverner države Mike Parson je zavrnil prošnjo za pomilostitev Stricklanda, v torek pa je sporočil, da je sodišče sprejelo odločitev, ki jo spoštuje, in da bo Strickland izpuščen.