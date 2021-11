V ekvadorskem zaporu v spopadih tolp umrlo najmanj 68 zapornikov

V spopadih rivalskih tolp v zaporu v mestu Guayaquilu v Ekvadorju je umrlo najmanj 68 zapornikov, 25 pa je poškodovanih, so v soboto sporočile tamkajšnje oblasti. Policija je sporočila, da poteka operacija, v kateri skušajo ponovno vzpostaviti red in nadzor v zaporu, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Tožilstvo je sporočilo, da je začelo preiskavo o nasilnih spopadih, ki so izbruhnili v petek zvečer v zaporu v pristaniškem mestu Guayaquil na pacifiški obali Ekvadorja in se nadaljevali do sobotnega jutra. Kot so dodali, število mrtvih temelji na "preliminarnih informacijah".

V zadnjih mesecih je v Ekvadorju izbruhnilo več nasilnih spopadov, najbolj krvavi pa so potekali v zaporih. V zaporu Guayaquil je bilo že konec septembra v spopadih tolp ubitih več kot 100 ljudi. Julija pa je v spopadih v zaporih Cotopaxi in Guayaquil umrlo 21 ljudi, poroča dpa.