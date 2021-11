Navijaču iz Lyona šestmesečna pogojna zaporna kazen

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Wilfried Serriere je zavoljo incidenta na nedeljski tekmi 14. kroga francoskega nogometnega prvenstva med Lyonom in Marseillom, ko je v peti minuti v gostujočega igralca Dimitrija Payeta vrgel plastenko z vodo in ga zadel v glavo, prejel šestmesečno pogojno zaporno kazen, ob tem pa ima v naslednjih petih letih prepoved vstopa na stadion Lyona.

"Ne vem, kaj se mi je tedaj rojilo v glavi. Evforija, ne znam pojasniti," je dejal 32-letni Serriere, ki je na sodišče prišel oblečen v moder anorak, pod njim pa je nosil beli dres Bayerna iz Münchna.

Francoska tiskovna agencija (AFP) je zapisala, da je Serriere že 15 let privrženec Lyona, a da ni uradni član navijaške skupine.

Serriere, ki se preživlja kot dostavljavec hrane in na mesec zasluži okoli 1000 evrov, se je Payetu opravičil, ob tem pa bo moral plačati tudi simbolično kazen v višini enega evra, kot so zahtevali Payet, njegov klub iz Marseilla in francoska nogometna zveza (LFP).

